▲ 【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜美股基金2023年勁賺39% 日股、歐股長短線亦跑贏

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年12月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

要注意的是，宏利MPF有兩隻成分基金變更，成為ESG主題的產品，已於2023年10月3日起生效：「宏利MPF亞太債券基金」變更為「宏利MPF可持續亞太債券基金」，「MPF恒指基金」變更為「宏利MPF恒指ESG基金」。

數據來源：積金評級

■宏利強積金表現■

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中港股積弱、三隻基金短線長線皆輸

中港股12月積弱，宏利MPF相關的三隻基金：恒指基金（已變更為恒指ESG基金）月內「見紅」蝕1.44%，於59隻同類基金內排名第39，2023年累蝕13.34%；中華威力基金及香港股票基金月內由盈轉虧，分別虧損0.59%及1.62%，2023年分別累蝕8.09%及14.97%。長線的近3年、近5年，這三隻基金仍表現最弱，均錄得虧損。

日股基金2023年排名第一 長短線均稱冠

宏利的另一焦點MPF日本股票基金，仍繼續穩守同類型基金領先地位，不論短期的2023年（+24.82%）、近3年（每年平均+6.67%）、近5年（每年平均+8.95%），還是長期的近10年（每年平均+6.22%）均在同類型基金當中排第一。

截至今年9月底止第三季末，該基金投資組合分布頭五位為生活消費品（23.5%）、工業（23.2%）、科技（11.8%）、金融（11.6%）及醫療保健（6.7%）；頭五大資產為Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（三井住友銀行，4.89%）、Toyota Motor Corp.（豐田汽車，4.88%）、Sony Group Corporation（4.45%）、Dai-ichi Life Holdings, Inc（第一生命，3.94%）及Hitachi, Ltd.（日立，3.91%）。

歐股基金2023年排名第一 長線跑贏

宏利MPF歐洲股票基金12月賺6.83%，單月表現在同類型基金（共13隻）中排第一。該基金2023年賺23.66%表現亦排第一（共11隻）；近5年仍是表現最好，每年平均回報11.42%，在同類型基金當中排行第一；近10年平均每年賺4.89%亦排第一；但近3年年均回報2.74%排名第尾。

截至今年9月底止第三季末，該基金投資組合分布頭五位為丹麥（20.8%）、法國（15.5%）、瑞典（15.2%）、瑞士（14.6%）及德國（14%）；頭五大資產為丹麥藥廠Novo Nordisk（諾和諾德，9.54%）、荷蘭半導體光刻機公司ASML Holding（艾司摩爾，8.7%）、丹麥物流集團DSV Panalpina A/S（7.71%）、法國奢侈品集團LVMH（路威酩軒，5.11%）及德國半導體公司Infineon Technologies（英飛凌，4.87%）

美股基金2023年排名第一

宏利MPF北美股票基金12月表現尚好（+4.73%），在同類型基金（共17隻）中排第二；2023年升幅38.69%，表現在同類型基金（共13隻）當中仍穩守第一位，也是2023年最佳表現的MPF基金。中長線方面，近3年（每年平均+5.11%）、5年（每年平均+13.7%）及10年（每年平均+8.73%）則分別排第十、第四及第九（均以共11隻排名）。

截至今年9月底止第三季末，該基金投資組合分布頭五位為科技（34.3%）、生活消費品（18.2%）、金融（12.3%）、醫療保健（11.3%）及工業（9.6%）；頭五大資產為Apple Inc.（蘋果，6.19%）、Amazon.com, Inc（亞馬遜，5.97%）、Alphabet Inc. C（5.37%）、Microsoft Corp.（微軟，4.99%）及KKR & Co. Inc.（科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨，2%）。

宏利的康健護理基金12月賺4.05%，單月表現是同類型基金（共24隻）當中排第19；2023年賺3.95%，表現在同類型基金（共22隻）當中繼續包尾。此基金近5年平均升7.82%，於同類型基金（共22隻）排行第19位；近10年表現則排第七位（共20隻），每年平均升6.2%。

月月派息退休收益基金 要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。該基金12月升2.43%，在同類型基金（共四隻退休後基金）當中排行第二；近1年升幅1.01%，表現在同類型基金當中排行第三。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近1年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款。以宏利的數據，其強積金保守基金截至今年9月底止第三季末，53.8%為港元債券，46.2%資產為現金和存款，2023年表現（+3.78%）在同類型基金（共24隻）當中排行第一。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.8%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2024年1月8日（文章引用數據為截至2023年12月）

責任編輯︰廖毅然

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