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【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜日股基金近1年升27%　歐股基金長線排名下跌

強積金 18:08 2023/10/06

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強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年9月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■宏利強積金表現■

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中港股略有改善 恒指基金近1年轉賺逾5%

中港股在9月份仍弱，但表現略較8月份為佳，宏利MPF相關的三隻基金：恒指基金中華威力基金香港股票基金雖然月內仍「見紅」，惟其單月跌幅由8月時的介乎6.25%至8.09%，到9月收窄至介乎2.68%至4.13%。近1年表現方面，三隻基金均扭虧為盈，恒指基金表現最好，轉賺5.77%；8月時最差（虧損9.06%）的香港股票基金則有2.49%回報。不過，更長線的近3年、近5年，這三隻基金仍表現最弱。

日股基金長線第一

宏利的另一焦點MPF日本股票基金，9月進一步輕微回落0.95%，仍繼續穩守同類型基金（共29隻亞洲股票基金）當中的領先地位，不論短期的近1年（+27.48%）、近3年（每年平均+7.76%），還是長期的近10年（每年平均+5.89%）均在同類型基金當中排第一。

截至今年6月底止第二季末，該基金投資組合分布頭五位為工業（24.3%）、生活消費品（22.9%）、科技（12%）、金融（9.6%）及醫療保健（7.1%）；頭五大資產為Sony Group Corporation（4.85%）、Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（三井住友銀行，4.22%）、HOYA Corp.（豪雅，4.1%）、Toyota Motor Corp.（豐田汽車，4.03%）及Hitachi, Ltd.（日立，3.86%）。

歐股基金短線包尾、長線排名亦轉差

宏利MPF歐洲股票基金近期表現持續回塘。延續8月份的不景後，9月份全線MPF歐洲股票基金繼續走低，宏利MPF歐洲股票基金再跌6.11%，單月表現在同類型基金（共13隻）中繼續包尾（8月時共12隻）。該基金近1年表現亦從第四位倒退至第六位（共11隻）；近5年仍是表現最好，在同類型基金當中排行第一；但近10年的排名則由第一跌至第四。

截至今年6月底止第二季末，該基金投資組合分布頭五位為丹麥（19.4%）、法國（16.2%）、瑞典（15%）、德國（14.5%）及瑞士（14.2%）；頭五大資產為荷蘭半導體光刻機公司ASML Holding（艾司摩爾，9.53%）、丹麥物流集團DSV Panalpina A/S（7.77%）、丹麥藥廠Novo Nordisk（諾和諾德，7.56%）、法國奢侈品集團LVMH（路威酩軒，5.71%）及德國半導體公司Infineon Technologies（英飛凌，5.44%）

美股基金單月包尾、短線仍稱冠

9月份全線MPF美國股票基金大跌，宏利MPF北美股票基金重挫5.22%，單月表現在同類型基金（共17隻）中跌至包尾（8月時在16隻中排第四）；年初至今的升幅則收窄至22.73%（1至8月+29.49%），表現在同類型基金（共13隻）當中仍穩守第一位；近1年（+22.9%）亦排第一（共13隻）。中長線方面，近3年（每年平均+4.63%）、5年（每年平均+6.59%）及10年（每年平均+8.55%）則分別排第十、第九及第九（均以共11隻排名）。

截至今年6月底止第二季末，該基金投資組合分布頭五位為科技（45.6%）、生活消費品（20.9%）、醫療保健（10%）、工業（9.1%）及金融（8%）；頭五大資產為Apple Inc.（蘋果，8.75%）、Amazon.com, Inc（亞馬遜，8.28%）、Microsoft Corp.（微軟，7.03%）、Alphabet Inc. C（3.54%）及Nvidia Corporation（英偉達，3.38%）。

9月份全線MPF環球股票基金見紅，宏利的康健護理基金亦在連升3個月後轉挫3.46%，單月表現是同類型基金（共29隻）當中排第四；年初至今轉跌1.98%（1至8月+1.54%），表現在同類型基金（共27隻）當中繼續包尾；近1年升8.46%，從8月時的排第22跌至包尾（共27隻）。此基金近5年平均升4.58%，於同類型基金（共27隻）排行第七位；近10年表現則從第五位進一步升至第三位（共23隻），每年平均升6.54%。

月月派息退休收益基金  要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。該基金9月再回落2.94%，在同類型基金（共11隻）當中繼續排行第九；近1年跌幅收窄至0.13%（8月時跌1至8月），表現在同類型基金（共10隻）當中繼續排行第九。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近1年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款。以宏利的數據，其強積金保守基金截至今年6月底止第二季末，60.7%資產為現金和存款，39.3%為港元債券，近1年表現（+3.24%）在同類型基金（共26隻）當中排行由8月的第二升至第一。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.7%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年10月6日（文章引用數據為截至2023年9月）

想知更多其他MPF基金表現比較，留意強積金懶人包

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