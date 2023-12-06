【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜日股基金近1年升逾21%　歐股基金短線稱冠

▲ 宏利強積金10年表現大檢閱｜日股基金近1年升逾21% 歐股基金短線稱冠

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年11月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

要注意的是，宏利MPF有兩隻成分基金變更，成為ESG主題的產品，已於10月3日起生效：「宏利MPF亞太債券基金」變更為「宏利MPF可持續亞太債券基金」，「MPF恒指基金」變更為「宏利MPF恒指ESG基金」。

■宏利強積金表現■

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中港股積弱、三隻基金短線長線皆輸

中港股11月積弱，宏利MPF相關的三隻基金：恒指基金（已變更為恒指ESG基金）月內「見紅」蝕1.05%，於同類基金內排名第尾（59），今年以來累蝕12.07%；中華威力基金及香港股票基金月內表現為正數，分別回報4.55%及0.67%，惟今年以來分別累蝕7.55%及13.58%。近1年表現方面，三隻基金均蝕錢；更長線的近3年、近5年，這三隻基金仍表現最弱，均錄得虧損。

日股基金長線第一

宏利的另一焦點MPF日本股票基金，仍繼續穩守同類型基金（共28隻亞洲股票基金）當中的領先地位，不論短期的近1年（+21.72%）、近3年（每年平均+6.9%），還是長期的近10年（每年平均+6.06%）均在同類型基金當中排第一。

截至今年9月底止第三季末，該基金投資組合分布頭五位為生活消費品（23.5%）、工業（23.2%）、科技（11.8%）、金融（11.6%）及醫療保健（6.7%）；頭五大資產為Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（三井住友銀行，4.89%）、Toyota Motor Corp.（豐田汽車，4.88%）、Sony Group Corporation（4.45%）、Dai-ichi Life Holdings, Inc（第一生命，3.94%）及Hitachi, Ltd.（日立，3.91%）。

歐股基金單月排名第一

宏利MPF歐洲股票基金11月賺13.37%，單月表現在同類型基金（共13隻）中排第一。該基金近1年表現亦排第二（共11隻）；近5年仍是表現最好，在同類型基金當中排行第一；但近3年、近10年的排名分別是第尾及第四。

截至今年9月底止第三季末，該基金投資組合分布頭五位為丹麥（20.8%）、法國（15.5%）、瑞典（15.2%）、瑞士（14.6%）及德國（14%）；頭五大資產為丹麥藥廠Novo Nordisk（諾和諾德，9.54%）、荷蘭半導體光刻機公司ASML Holding（艾司摩爾，8.7%）、丹麥物流集團DSV Panalpina A/S（7.71%）、法國奢侈品集團LVMH（路威酩軒，5.11%）及德國半導體公司Infineon Technologies（英飛凌，4.87%）

美股基金單月第一、短線稱冠

宏利MPF北美股票基金11月表現強勁（+10.31%），在同類型基金（共17隻）中排第一；年初至今的升幅則擴大至32.43%，表現在同類型基金（共13隻）當中仍穩守第一位，也是首11個月最佳表現的MPF基金；近1年（+22.64%）亦排第一（共13隻）。中長線方面，近3年（每年平均+4.79%）、5年（每年平均+10.34%）及10年（每年平均+8.49%）則分別排第十、第六及第九（均以共11隻排名）。

截至今年9月底止第三季末，該基金投資組合分布頭五位為科技（34.3%）、生活消費品（18.2%）、金融（12.3%）、醫療保健（11.3%）及工業（9.6%）；頭五大資產為Apple Inc.（蘋果，6.19%）、Amazon.com, Inc（亞馬遜，5.97%）、Alphabet Inc. C（5.37%）、Microsoft Corp.（微軟，4.99%）及KKR & Co. Inc.（科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨，2%）。

宏利的康健護理基金11月賺4.93%，單月表現是同類型基金（共25隻）當中排第尾；年初至今跌0.09%，表現在同類型基金（共23隻）當中繼續包尾；近1年跌1.71%包尾（共23隻）。此基金近5年平均升5.21%，於同類型基金（共23隻）排行第17位；近10年表現則排第七位（共21隻），每年平均升5.88%。

月月派息退休收益基金 要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。該基金11月升4.56%，在同類型基金（共11隻）當中排行第四；近1年跌幅2.09%，表現在同類型基金（共11隻）當中排行第九。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近1年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款。以宏利的數據，其強積金保守基金截至今年9月底止第三季末，53.8%為港元債券，46.2%資產為現金和存款，近1年表現（+3.68%）在同類型基金（共24隻）當中排行第一。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.76%）看，是遠遠跑輸其他基金。

數據來源：積金評級

本文最後更新日期︰2023年12月6日（文章引用數據為截至2023年11月）

責任編輯︰廖毅然

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