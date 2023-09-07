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【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜日股、歐股長期表現稱冠　美股基金首8個月升30%

強積金 16:48 2023/09/07

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強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年8月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■宏利強積金表現■

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中港股回軟 香港股票基金近1年蝕逾9%

中港股在7月份經歷大反彈後，8月份無力為繼，宏利MPF相關的3隻基金：恒指基金、中華威力基金及香港股票基金均「見紅」，單月跌幅介乎6.25%至8.09%；當中以香港股票基金近1年表現最差，虧損9.06%。更長線的近3年、近5年，這3隻基金亦表現最弱。

歐股基金短線包尾、長線排名改善

屬於「長勝將軍」的宏利MPF歐洲股票基金近期表現持續回塘。8月份全線MPF歐洲股票基金走低，宏利MPF歐洲股票基金更轉跌6.1%，單月表現在同類型基金（共12隻）當中由7月的排行尾二跌至第尾。惟該基金近1年表現從第八位回升至第四位（共11隻）；近5年和近10年仍是表現最好，在同類型基金當中排行第一。

截至今年6月底止第二季末，該基金投資組合分布頭五位為丹麥（19.4%）、法國（16.2%）、瑞典（15%）、德國（14.5%）及瑞士（14.2%）；頭五大資產為荷蘭半導體光刻機公司ASML Holding（艾司摩爾，9.53%）、丹麥物流集團DSV Panalpina A/S（7.77%）、丹麥藥廠Novo Nordisk（諾和諾德，7.56%）、法國奢侈品集團LVMH（路威酩軒，5.71%）及德國半導體公司Infineon Technologies（英飛凌，5.44%）

美股基金短線稱冠

8月份全線MPF美國股票基金輕微回落，宏利MPF北美股票基金跌1.14%，單月表現在同類型基金（共16隻）當中排行第四；年初至今則累升29.49%，表現在同類型基金（共13隻）當中排第一；近1年（+16.17%）亦排第一（共13隻）。近3年（每年平均+4.64%）、5年（每年平均+7.15%）及10年（每年平均+9.46%）則分別排第十、第九及第九（均以共11隻排名）。

截至今年6月底止第二季末，該基金投資組合分布頭五位為科技（45.6%）、生活消費品（20.9%）、醫療保健（10%）、工業（9.1%）及金融（8%）；頭五大資產為Apple Inc.（蘋果，8.75%）、Amazon.com, Inc（亞馬遜，8.28%）、Microsoft Corp.（微軟，7.03%）、Alphabet Inc. C（3.54%）及Nvidia Corporation（英偉達，3.38%）。

日股基金長線第一

宏利的另一焦點MPF日本股票基金，8月輕微回落0.31%，仍繼續穩守同類型基金（共29隻亞洲股票基金）當中的領先地位，不論短期的近1年（+19.44%）、近3年（每年平均+8.48%），還是長期的近10年（每年平均+6.77%）均在同類型基金當中排第一。

截至今年6月底止第二季末，該基金投資組合分布頭五位為工業（24.3%）、生活消費品（22.9%）、科技（12%）、金融（9.6%）及醫療保健（7.1%）；頭五大資產為Sony Group Corporation（4.85%）、Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（三井住友銀行，4.22%）、HOYA Corp.（豪雅，4.1%）、Toyota Motor Corp.（豐田汽車，4.03%）及Hitachi, Ltd.（日立，3.86%）。

至於宏利的康健護理基金，錄得連續第3個月向上，8月份累升0.7%，單月表現是同類型基金（共29隻）當中唯一正數；惟年初至今僅累升1.54%，表現在同類型基金（共27隻）當中排第尾；近1年升8.34%，排第22（共27隻）。此基金近5年平均升5.66%，於同類型基金（共27隻）排行第五位進一步下滑至第七位；近10年表現則從第九位回升至第五位（共23隻），每年平均升7.21%。

月月派息退休收益基金  要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。該基金8月回落2.25%，在同類型基金（共11隻）當中排行第八；近1年跌4.29%，表現在同類型基金（共10隻）當中排行第九。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近1年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款。以宏利的數據，其強積金保守基金截至今年6月底止第二季末，60.7%資產為現金和存款，39.3%為港元債券，近1年表現（+2.94%）在同類型基金（共26隻）當中排行第二。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.67%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年9月7日（文章引用數據為截至2023年8月）

想知更多其他MPF基金表現比較，留意強積金懶人包

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