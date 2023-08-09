【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜恒指基金收復失地　歐股、康健表現回塘（2023年8月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年7月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■宏利強積金表現■

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中港股反彈 恒指基金近1年轉升2%

7月份中港股大反彈，相關的3隻基金：恒指基金、中華威力基金及香港股票基金均收復失地，單月升幅介乎5.28%至6.89%；當中以恒指基金近1年表現最好，轉虧為賺2.02%。不過更長線的近3年、近5年，這3隻基金仍是表現最弱。

歐股基金長線排名下滑 日股近10年第一

屬於「長勝將軍」的宏利MPF歐洲股票基金近期表現回塘，7月份升1.12%，單月表現在同類型基金當中排行尾二，拖累基金近1年表現從第一位跌至第八位；不過近5年和近10年仍是表現最好，在同類型基金當中排行第一。

宏利的另一焦點日本股票基金，亦繼續穩守同類型基金當中的領先地位，不論短期的近1年（+17.67%）、近3年（每年平均+11.5%），還是長期的近10年（每年平均+6.44%）均在同類型基金當中排第一。

至於宏利的康健護理基金，錄得連續第2個月向上，7月份累升0.5%，不過表現仍未及同類型基金亮眼。此基金近5年平均升7.31%，於同類型基金排行第三位下滑至第五位；近10年表現亦從第六位下滑至第九位，每年平均升6.77%。

除了上述3隻，成立年期較短的人民幣債券基金表現亦走弱，近1年罕見錄得0.84%跌幅，表現仍是同類型基金當中排第五；近5年則維持第一位寶座，錄得1.99%升幅。

月月派息退休收益基金 要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以宏利的數據，其強積金保守基金截至2023年第一季，70.7%資產為現金和存款，29.3%為港元債券。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年8月7日（文章引用數據為截至2023年7月）

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