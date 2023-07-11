【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜上半年升最多27%、日股基金長期最佳（2023年7月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年、1年及2023年上半年的回報，每月更新，以下是最新的2023年6月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■宏利強積金表現■

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歐美日股基金 上半年雙位數升幅

總結2023年上半年，宏利29隻基金，僅3隻錄得下跌，全都是中港股票基金。

上半年表現最好、升幅都有雙位數的4隻基金，分別為北美股票基金（+26.59%）、歐洲股票基金（+20.62%）、國際股票基金（+18.31%）及日本股票基金（+15.43%）。這4隻基金的短線表現，也是同類型基金當中排行頭三位。

港股6月累升682點或3.7%，表現上避過「六絕月」，但2023年上半年埋單仍跌864點或4.4%。宏利的中港股票基金（中華威力基金、恒指基金、香港股票基金）短線跌，跌幅1.1%至4.8%不等。就算拉長至近10年，這3隻基金亦僅僅升1.78%至2.18%不等，屬於宏利強積金計劃的中下游。

歐股基金長線排名下滑 日股近10年第一

屬於「長勝將軍」的宏利MPF歐洲股票基金，終於停止「2連跌」局面，6月份累升3.38%，儘管單月表現僅在同類型基金當中排行第八，但無論是2023年上半年、近1年、近5年或是近10年，此基金仍是表現最好，在同類型基金當中排行第一。

宏利的另一焦點日本股票基金，亦繼續穩守同類型基金當中的領先地位，不論短期的近一年，還是長期的近10年均排第一（1年平均每年升20.4%、10年平均每年升6.34%）。

至於宏利的康健護理基金，儘管6月份單月升2.79%，抵消5月份部分跌幅（-3.51%），但表現仍未及同類型基金亮眼。此基金近5年平均升7.31%，於同類型基金排行第三，失守第一名的寶座；近10年表現亦從第三位下滑至第六位，每年平均升7.23%。

除了上述3隻，成立年期較短的人民幣債券基金，近3年和近5年分別升1.02%和1.56%，也在同類基金中分別排行第二和第一。

月月派息退休收益基金 要留意派息率

選好強積金基金很重要，從上圖可見，單是宏利這一MPF計劃，近10年以來最佳及最差的基金，每年平均回報相差達10.32個百分點，10年下來總回報就是天與地的分別。

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以宏利的數據，其強積金保守基金截至2023年第一季，70.7%資產為現金和存款，29.3%為港元債券。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年7月7日（文章引用數據為截至2023年6月）

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