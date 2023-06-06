【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？呢一隻今年以來升16.7%！（2023年6月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年5月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■宏利強積金表現■

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股票基金重拾升軌 歐股近一年升9.37%最好

相較於2022年「股債齊跌」的情況，近期投資市場表現逐步收拾，股票基金表現重回升軌。以近一年為例，宏利表現最好的首3隻基金都是股票基金，包括歐洲、日本及北美股票基金。最新以歐洲股票基金近一年升9.37%表現最好，領先日本的8.24%；美股亦轉跌為升，近一年回報4.05%。這3隻基金的短線表現，也是同類型基金當中排行第一。

「五窮月」中港股市整體反復向下，相關基金表現跟隨大市受壓，宏利3隻相關基金（中華威力基金、恒指基金、香港股票基金）分別跌5.2%至8.15%不等，連跌兩個月。總結過去表現，這批基金無論是短期或是中期都是「見紅」，其中以恒指基金表現最弱，2023年以來跌9.15%，近一年來跌17.15%。

歐股基金連跌2個月 今年以來升16.67%

屬於「長勝將軍」的宏利MPF歐洲股票基金，5月份雖然續跌1.44%，但仍是同類型基金當中表現最好，排行第一。長期而言，無論是3個月、2023年以來自今、1年、5年或是10年，此基金都是市場第一（3個月升4.5%、2023年以來升16.67%、1年平均升9.37%、5年平均每年升6.82%、10年平均每年升5.43%）。宏利的另一焦點日本股票基金，亦繼續穩守同類型基金當中的領先地位，不論短期的近一年，還是長期的近10年均排第一（1年平均每年升8.24%、10年平均每年升5.94%）。

至於宏利的康健護理基金，5月份單月跌3.51%，幾近抵消4月份升幅3.6%。即使此基金近5年平均升6.75%，穩守同類型基金當中第一位，但近10年平均每年升6.75%的幅度，只是市場排行第三。

宏利的康健護理基金是MPF市場極罕有的行業基金，截至去年12月底止，基金有41.7%投資於製藥公司，19.4%投資於醫療設備公司，另外康健護理管理服務，及生物科技公司，也分別佔投資組合逾10%。

除了上述3隻，成立年期較短的人民幣債券基金，近3年和近5年分別升1.63%和1.39%，也在同類基金中佔領先地位；近1年則跌1.22%，排行第六。

選好強積金基金很重要，從上圖可見，單是宏利這一MPF計劃，近10年以來最佳及最差的基金，每年平均回報相差達9.64個百分點，10年下來總回報就是天與地的分別。

月月派息退休收益基金 要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以宏利的數據，其強積金保守基金截至2022年第三季，67%資產為港元債券，其餘為存款及現金。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年6月6日（文章引用數據為截至2023年5月）

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