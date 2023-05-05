  • 29°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？一隻今年已升18%！（2023年5月更新）

強積金 16:56 2023/05/05

分享：

分享：

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年4月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■宏利強積金表現■

    點擊圖片放大
    +2

中港股市4月反復走弱  宏利3隻相關基金表現如何？

相較於2022年「股債齊跌」的情況，近期投資市場表現逐步收拾，股票基金表現重回升軌。以近一年為例，宏利表現最好的首3隻基金，就有兩隻是股票基金（日本股票基金、歐洲股票基金）。

回顧4月份，中港股市整體反復向下，僅上證綜合指數月底抽升，相關基金表現跟隨大市受壓，宏利3隻相關基金（中華威力基金、恒指基金、香港股票基金）分別跌2.35%至5.39%不等，抵消3月份的升幅。總結近一年，這批基金仍然「見紅」，當中以恒指基金的跌幅3.2%最少，中華威力基金跌幅9.69%最大。

歐洲股票基金今年以來升逾18%　穩守長線第一位

屬於「長勝將軍」的宏利MPF歐洲股票基金，上月「老貓燒鬚」罕見微跌0.03%，是同類型基金當中唯一見紅的；不過長期而言，無論是3個月、2023年以來自今、5年或是10年，此基金還是市場排行第一（2023年以來升18.38%、5年平均每年升6.8%、10年平均每年升5.83%）。宏利的另一焦點日本股票基金，亦繼續保守同類型基金當中的領先地位，不論短期的近一年，還是長期的近10年均排第一（1年平均每年升7.21%、10年平均每年升5.11%）。

至於宏利的康健護理基金，在今年首季意外見紅後，4月份重拾升軌，單月升3.6%排行第一；長期表現回歸第一位，近5年平均每年升7.42%，近10年平均每年升7.31%。

宏利的康健護理基金是MPF市場極罕有的行業基金，截至去年12月底止，基金有41.7%投資於製藥公司，19.4%投資於醫療設備公司，另外康健護理管理服務，及生物科技公司，也分別佔投資組合逾10%。

除了上述3隻，成立年期較短的人民幣債券基金，近3年和近5年分別升1.98%和1.55%，也在同類基金中排名第一；以5年表現看，亦優於宏利其他債券基金。

選好強積金基金很重要，從上圖可見，單是宏利這一MPF計劃，近10年以來最佳及最差的基金，每年平均回報相差達9.88個百分點，10年下來總回報就是天與地的分別。

月月派息退休收益基金  要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以宏利的數據，其強積金保守基金截至2022年第三季，67%資產為港元債券，其餘為存款及現金。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年5月4日（文章引用數據為截至2023年4月）

【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱　7隻基金短期回勇　懶人基金長期全行第一 （2023年5月更新）

【MPF】友邦強積金表現大檢閱　6隻基金每年升逾10%　5隻近3年稱冠（2023年5月更新）

【MPF】永明彩虹強積金表現大檢閱　近1年全線見紅　懶人基金長期表現更佳（2023年5月更新）

想知更多MPF表現比較，留意強積金懶人包

【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】強積金攻略、扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！
2023/04/22
【MPF】強積金攻略、扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】冠軍基金任你揀 │ 每年平均升10%、一季勁賺18%
2023/04/22
【MPF】冠軍基金任你揀 │ 每年平均升10%、一季勁賺18%
MPF每月隨時供多$1,250 拆解背後原理
2023/04/17
MPF每月隨時供多$1,250 拆解背後原理
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱！近1年仍全線見紅、懶人基金長期表現更佳（2023年5月更新）
2023/04/07
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱！近1年仍全線見紅、懶人基金長期表現更佳（2023年5月更新）
【MPF】友邦強積金表現大檢閱！6基金每年升逾10%、5隻近3年稱冠（2023年5月更新）
2023/04/07
【MPF】友邦強積金表現大檢閱！6基金每年升逾10%、5隻近3年稱冠（2023年5月更新）
健康醫療股 醫療行業 宏利金融－S（00945） 退休基金 退休規劃產品 退休組合 退休金 財富及退休規劃 債券 經濟

下一篇文章

【ETF學堂】6隻熱門美股ETF　低入場費、3.7厘息、近3年升逾4成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】強積金攻略、扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】強積金攻略、扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！
【高息股2023】5厘以上低入場費之選、年初至今8隻升一成
【高息股2023】5厘以上低入場費之選、年初至今8隻升一成
【滙豐HSBC股東會】5月5日投票　小股東一定要知的6件事
【滙豐HSBC股東會】5月5日投票　小股東一定要知的6件事
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【高息股2023】港股頹勢高息股愈吸引　其中一隻高達11厘！　最新派息／除淨日　一文睇晒
【高息股2023】港股頹勢高息股愈吸引　其中一隻高達11厘！　最新派息／除淨日　一文睇晒
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？一隻今年已升18%！（2023年5月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？一隻今年已升18%！（2023年5月更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款