【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？一隻今年已升18%！（2023年5月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年4月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■宏利強積金表現■

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中港股市4月反復走弱 宏利3隻相關基金表現如何？

相較於2022年「股債齊跌」的情況，近期投資市場表現逐步收拾，股票基金表現重回升軌。以近一年為例，宏利表現最好的首3隻基金，就有兩隻是股票基金（日本股票基金、歐洲股票基金）。

回顧4月份，中港股市整體反復向下，僅上證綜合指數月底抽升，相關基金表現跟隨大市受壓，宏利3隻相關基金（中華威力基金、恒指基金、香港股票基金）分別跌2.35%至5.39%不等，抵消3月份的升幅。總結近一年，這批基金仍然「見紅」，當中以恒指基金的跌幅3.2%最少，中華威力基金跌幅9.69%最大。

歐洲股票基金今年以來升逾18% 穩守長線第一位

屬於「長勝將軍」的宏利MPF歐洲股票基金，上月「老貓燒鬚」罕見微跌0.03%，是同類型基金當中唯一見紅的；不過長期而言，無論是3個月、2023年以來自今、5年或是10年，此基金還是市場排行第一（2023年以來升18.38%、5年平均每年升6.8%、10年平均每年升5.83%）。宏利的另一焦點日本股票基金，亦繼續保守同類型基金當中的領先地位，不論短期的近一年，還是長期的近10年均排第一（1年平均每年升7.21%、10年平均每年升5.11%）。

至於宏利的康健護理基金，在今年首季意外見紅後，4月份重拾升軌，單月升3.6%排行第一；長期表現回歸第一位，近5年平均每年升7.42%，近10年平均每年升7.31%。

宏利的康健護理基金是MPF市場極罕有的行業基金，截至去年12月底止，基金有41.7%投資於製藥公司，19.4%投資於醫療設備公司，另外康健護理管理服務，及生物科技公司，也分別佔投資組合逾10%。

除了上述3隻，成立年期較短的人民幣債券基金，近3年和近5年分別升1.98%和1.55%，也在同類基金中排名第一；以5年表現看，亦優於宏利其他債券基金。

選好強積金基金很重要，從上圖可見，單是宏利這一MPF計劃，近10年以來最佳及最差的基金，每年平均回報相差達9.88個百分點，10年下來總回報就是天與地的分別。

月月派息退休收益基金 要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以宏利的數據，其強積金保守基金截至2022年第三季，67%資產為港元債券，其餘為存款及現金。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年5月4日（文章引用數據為截至2023年4月）

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