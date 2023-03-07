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【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有4隻是長期冠軍（2023年3月更新）

強積金 10:43 2023/03/07

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強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年2月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■宏利強積金表現■

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中港股市2月獲利回吐  宏利3隻相關基金表現如何？

今年2月中港股市回吐，相關基金表現受壓，拖累宏利3隻相關基金（中華威力基金、恒指基金、香港股票基金）近一年回報均見雙位數跌幅。在同類基金排名當中，恒指基金的表現排名第9；中華威力基金和香港股票基金則處於中下游水平。

4隻長期冠軍基金︰康健護理基金、日本股票、歐洲股票、人民幣債券基金

在波動的市況下，宏利的歐洲股票基金上月竟錄得正回報，是這計劃中、上月唯一錄得正數的股票基金，雖然其近一年回報跌6.6%，為同類基金當中最差。不過從長期的歷史數據而言，該基金的表現仍是排行第一（10年平均每年升5.46%）；連同康健護理基金（10年平均每年升7.42%）及日本股票基金（10年平均每年升6.55%），這3隻基金繼續在同類基金中，近十年排第一。

宏利的康健護理基金是MPF市場極罕有的行業基金，截至去年12月底止，基金有41.7%投資於製藥公司，19.4%投資於醫療設備公司，另外康健護理管理服務，及生物科技公司，也分別佔投資組合逾10%。

除了上述3隻，成立年期較短的人民幣債券基金，近5年平均年回報1.45%，也在同類基金中排名第一，以5年表現看，亦優於宏利其他債券基金。

選好強積金基金很重要，從上圖可見，單是宏利這一MPF計劃，近10年以來最佳及最差的基金，每年平均回報相差達9.6個百分點，10年下來總回報就是天與地的分別。

月月派息退休收益基金  要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以宏利的數據，其強積金保守基金截至今年第三季，67%資產為港元債券，其餘為存款及現金。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年3月7日（文章引用數據為截至2023年2月）

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