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【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有4隻是長期冠軍（2023年2月更新）

強積金 17:05 2023/02/09

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強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2022年1月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■宏利強積金表現■

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    +2

中港股1月大反彈  宏利3隻相關基金表現如何？

2023年首月中港股市大反彈，相關基金表現極佳，宏利3隻相關基金（中華威力基金、恒指基金、香港股票基金）都有雙位數升幅，但其實升幅只是與大市同步，在同類基金排名當中，只有中華威力基金的單月11.51%升幅，足以令其排名前10。恒指基金及港股基金的排名都較後。

以近一年回報而言，中華威力基金在截至1月的近一年，大跌16.48%，同類基金中排名相當後；近10年回報來看，平均每年1.91%回報，在同類基金中排名中游。這再一次印證，單月的表現不代表長期表現。

4隻長期冠軍基金︰康健護理基金、日本股票、歐洲股票、人民幣債券

年市況極波動，撇除短期回報，從長期的歷史數據而言，宏利仍然有不少基金名列前茅，包括這3隻長期冠軍，分別是康健護理基金（10年平均每年升8.51%）、日本股票基金（10年平均每年升8.02%）及歐洲股票基金（10年平均每年升5.3%）。這3隻基金都在近10年回報中，同類基金排名第一。其中康健護理基金，儘管1月份表現較差，但在「環球股票基金」類別中，近一年、近三年及近十年都排第一。

宏利的康健護理基金是MPF市場極罕有的行業基金，截至最新9月底的數據，基金有39%投資於製藥公司，19.8%投資於醫療設備公司，另外康健護理管理服務，及生物科技公司，也分別佔投資組合逾10%。

除了上述3隻，成立年期較短的人民幣債券基金，近5年平均年回報1.71%，也在同類基金中排名第一，以5年表現看，亦優於宏利其他債券基金。

選好強積金基金很重要，從上圖可見，單是宏利這一MPF計劃，近10年以來最佳及最差的基金，每年平均回報相差達9.6個百分點，10年下來總回報就是天與地的分別。

月月派息退休收益基金  要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以宏利的數據，其強積金保守基金截至今年第三季，67%資產為港元債券，其餘為存款及現金。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年2月9日（文章引用數據為截至2023年1月）

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