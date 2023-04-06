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【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 一隻基金每年平均15%回報（2023年4月更新）

強積金 17:29 2023/04/06

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強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年3月數據。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■宏利強積金表現■

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中港股市3月先跌後回升  宏利3隻相關基金表現如何？

今年3月中港股市先跌後回升，相關基金表現跟隨大市靠穩，宏利3隻相關基金（中華威力基金、恒指基金、香港股票基金）均升約3%，貼近恒指期內表現。總結2023年首季，這3隻基金當中，以中華威力基金錄得6.38%正回報表現最好，恒指基金和香港股票基金分別升2.9%和3.07%，略遜於同期恒指累升3.1%。不過，這批基金近一年回報仍跌5.35%至11.13%不等。

4隻長期冠軍基金︰康健護理基金、日本股票、歐洲股票、人民幣債券基金

雖然今年3月多間銀行先後倒閉，掀起新一場金融危機，不過在科技股撐市下，歐美基金表現做好。宏利的歐洲股票基金，上月錄得6.24%回報，是同類型基金當中排名第一。這個基金，不論是短線的2023年首季，還是長線至5年或10年，也是市場排行第一（5年平均每年升7.61%、10年平均每年升6.06%）；連同日本股票基金（10年平均每年升6.3%），這2隻基金繼續在同類基金中，近十年排第一。

至於康健護理基金，由於今年首季竟意外見紅，是全市場最差的MPF基金，長期表現也因此失守第一，近十年表現跌至第二（10年平均每年升7.21%），但跟排行第一的基金（10年平均每年升7.47%）還是叮噹馬頭；不過以近5年計算，還是在同類基金中排第一。

宏利的康健護理基金是MPF市場極罕有的行業基金，截至去年12月底止，基金有41.7%投資於製藥公司，19.4%投資於醫療設備公司，另外康健護理管理服務，及生物科技公司，也分別佔投資組合逾10%。

除了上述3隻，成立年期較短的人民幣債券基金，近5年平均年回報1.45%，也在同類基金中排名第一，以5年表現看，亦優於宏利其他債券基金。

選好強積金基金很重要，從上圖可見，單是宏利這一MPF計劃，近10年以來最佳及最差的基金，每年平均回報相差達9.6個百分點，10年下來總回報就是天與地的分別。

月月派息退休收益基金  要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以宏利的數據，其強積金保守基金截至今年第三季，67%資產為港元債券，其餘為存款及現金。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年4月6日（文章引用數據為截至2023年3月）

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