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【MPF】宏利強積金表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍

強積金 17:36 2022/12/07

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強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的宏利，羅列其「宏利環球精選（強積金）計劃」29隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新。這些數據讓大家了解，若使用宏利，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■宏利強積金表現■

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3隻冠軍基金︰歐洲股票、日本股票、康健護理基金

今年市況極波動，撇除短期回報，從長期的歷史數據而言，宏利仍然有不少基金名列前茅，包括這3隻長期冠軍，分別是歐洲股票基金（10年平均每年升5.35%）、日本股票基金（10年平均每年升7.8%）及康健護理基金（10年平均每年升9.02%），分別在歐股基金、亞股基金及環球股票基金中，排名第一，而且康健護理基金更是近一年、3年、5年及10年都是排名第一。

29隻基金眼花撩亂  宜謹慎選擇

宏利環球精選（強積金）計劃包含29隻基金，令人眼花撩亂，其實有不少是混合資產基金，排名中規中矩。部分類別有2隻或以上基金，例如中港股票基金類別，宏利有3隻，包括「香港股票基金」、「恒指基金」及較多人認識的「中華威力基金」，可是在同類基金中排名都較後。反而上述3隻冠軍基金，主打非中港股票，表現較佳。

月月派息退休收益基金  要留意派息率

宏利於2020年推出全港首隻強積金退休收益基金，當時揚言希望目標維持4厘派息率。讀者如選擇此基金，記得留意其每月派息金額，相對的年度化派息比率，是否達到成員心目中的水平。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以宏利的數據，其強積金保守基金截至今年第三季，67%資產為港元債券，其餘為存款及現金。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

 

本文最後更新日期︰2022年12月7日（文章引用數據為截至2022年11月）

 

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