【1萬元消費券】WeChat Pay HK與7-Eleven、惠康各推4重優惠　7月11日到7-Eleven享「滿20元減10元」電子現金券

新一輪政府消費券計劃（第二階段）即將於8月發放，支付工具營辦商之一的WeChat Pay HK除了早前已公佈的一系列消費券加碼賞外，今日聯同7-Eleven 及惠康超級市場送上多重獨家優惠。

7月11日即掃即享「滿20元減10元」電子現金券

優惠一、即掃即賞

即日起至2022年8月2日，WeChat Pay HK用戶掃描推廣物料上的QR Code 即可馬上獲得5元7-Eleven專屬電子現金劵一張。用戶於7-Eleven內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。

另外，WeChat Pay HK用戶於7月11日早上7時起到訪任何一間7-Eleven掃貨，掃描推廣物料上的QR Code，更可額外獲得價值10元的7-Eleven專屬電子現金劵一張，消費滿20元或以上並使用。

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優惠二、狂賞印 - 用3個印花換5元專屬電子現金券

延續WeChat Pay HK活動「每月狂賞印」熱潮，用戶每月完成基礎任務、專屬任務、限時任務（如有）後即可獲得狂賞印電子印花，憑3個狂賞印印花可以兌換一張5元7-Eleven專屬電子現金券。用戶於7-Eleven內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。 數量有限，先到先得，領完即止。每位用户於推廣期間最多可兌換２張7-Eleven專屬電子現金券，共10元獎賞。

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優惠三、50元專屬電子現金劵迎新獎賞

為鼓勵和吸納更多新用戶投入WeChat Pay HK流暢的電子支付體驗，WeChat Pay HK全新用戶只需於優惠專區輸入「7ELEVEN50」，即可立即獲贈總共50元7-Eleven電子現金劵（包括5張10元現金劵）。用戶可以盡情於7-Eleven選購喜愛的貨品，消費滿20元並以WeChat Pay HK付款即可使用。

優惠四︰指定產品優惠

WeChat Pay HK內的「搶券有So」專區為用戶帶來過百家商戶優惠券，涵蓋衣食住行，種類相當多元化。是次與7-Eleven的獨家合作優惠，WeChat Pay HK亦為一眾用戶精選了各式各樣7-Eleven產品優惠，用戶只需打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠惠區」>「搶券有So」就可以瀏覽並換取產品優惠券，以優惠價格購買指定產品。

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與惠康推４大獨家優惠 賺高達85元電子現金券及總值52元產品優惠

優惠一︰即掃即賞

即日起至2022年7月14日，WeChat Pay HK用戶掃描推廣物料上的QR Code即可馬上獲得10元惠康專屬電子現金劵一張。用戶於惠康內購物滿100元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。數量有限，先到先得，領完即止。每位用戶於7月可領取一張10元惠康專屬電子現金劵。

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優惠二︰狂賞印 - 用3個印花換5元專屬電子現金券

憑3個狂賞印印花可以兌換一張5元惠康專屬電子現金券。用戶於惠康內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。數量有限，先到先得，領完即止。每位用戶於7月可領取一張10元惠康專屬電子現金劵。

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優惠三︰迎新獎賞 - 50元專屬電子現金劵

WeChat Pay HK 全新用戶只需於優惠專區輸入「WEL50」，即可立即獲贈總共50元惠康電子現金劵（包括2張25元現金劵），每次消費滿50元並以WeChat Pay HK付款即可使用。

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優惠四︰指定產品優惠

即日起至至7月31日，用戶只需打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠惠區」>「搶券有So」就可以瀏覽並換取產品優惠券總值52元，包括以下產品優惠：

• 購買維他／維他奶產品滿100元減12元

• 購買威露士產品滿99元減10元

• 購買滴露個人護理產品滿99元減15元

• 購買獅球嘜食油滿70元減5元

• 購買格蘭堡產品滿100元減10元

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責任編輯：區祖飛

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