窮爸媽唔一定有窮仔女！ 在小朋友細個時從未做過呢 4 件事 佢哋成功機會更高

作為現今世代的新手父母，身邊肯定有不少人會教你如何養育小朋友，或是「教導」你點「教仔」，外國一名作作家訪問了70位培養了非常成功的成年人的父母，最後給予父母4個不要對你的小朋友做這4件事，往後相信你的小朋友可以在自由與愛中成長，更重要是他們的人生可以「自由」而且又有「經濟能力」。

在這些父母中，即使種族、社會經濟和宗教背景各不相同，但這些聰明、有動力和有創業精神的人的父母在孩子年幼時從未做過以下四件事：

1. 從不會把孩子的愛好當作「浪費時間」

在訪問的父母當中，他們的小朋友在課堂以外都有個人的熱情，例如運動、打機、、辯論、音樂等。這些父母從來不會要求小朋友遠離這些愛好。不少成功人士認為小時候的喜好，讓他們培養其性格特質，例如運動讓他們在過程中學習到堅持與紀律，亦因而影響到長大後亦有這些特質而更容易成功。

2. 從來不會為孩子作所有選擇

成人很容易會因為怕小朋友不能作出好決定，總會不由自主地為小朋友作出選擇。但成功的父母會抵制個人的這些舉動，讓小朋友透過自己分析，思考作出不同的選擇。即使選擇不一定是最理想，但在過程中他們能學會獨立思考能力，在失敗與成功之中得到經驗。作為父母，你可以從旁觀察，在他們尋求幫助時，才提出意見，但最終的決定權也要交到小朋友手中。

3. 不會看重金錢高於孩子的快樂

作者並不是要反對金錢或專業學位，但是，如果學位與孩子的興趣無關，則可能是對孩子而言是浪費人生。如果他們讀書的唯一原因是為了得到一張「入場券」或建立獲得高薪工作所需的聯繫，他們往後的人生也會失去熱情。所以這些父母會看重小朋友的快樂多於一定要他們讀一個賺到錢的學位。

4. 從不忽視金融知識

在訪問過的父母當中，雖然他們不強求他們的小朋友追求高薪的工作，但這些父母都努力以另一種形式教導他們的小朋友關於「金錢」的知識。反觀，香港很多父母會重視金錢，卻少有將金融知識或「錢」的觀念教導小朋友。很多父母選擇直接給予小朋友買他們想要的東西，但在訪問的父母當中，他們大多會選擇要求小朋友做家事去獲得金錢購買物品，讓小朋友意識到「錢」的價值。



即使過去你的父母或許沒有教會你這些事，成為父母後，你亦可以透過自我的學習，同時教導你的小朋友。總結而言，這些父母不是不看重錢，而是他們以一個溫和的方式讓小朋友學習，在學習的過程中，小朋友對「錢」有了解，有意識。另一方面，這些父母亦有適當的放手，讓小朋友培養個人的品格。

責任編輯：陳玉蓮

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