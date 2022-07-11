【加密貨幣】三箭資本破產致多個加密貨幣平台損失慘重　FTX US與BlockFi簽最終協議解困

受對沖基金三箭資本破產影響的市場漣漪效應開始浮現，越來越多加密貨幣借貸平台和經紀公司披露因三箭資本關係遭受重大損失，包括其中最大的加密貨幣經紀公司Genesis。過去一周加密貨幣價格普遍反彈，比特幣周一報20,831美元，一周上升3.1%。以太幣一周上升1.5%，周一報1,165美元。

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FTX US與陷入困境的加密借貸平台BlockFi宣布簽署最終協議，其中包括提供4億美元的循環信貸額度及根據公司業績表現， FTX US可以根據以最高2.4億美元的可變價格收購BlockFi的選擇權。FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried表示，公司仍有20億美元彈藥來支持陷入困境的數字資產公司。Bankman-Fried向路透社發表，認為流動性資金緊縮的最嚴重時期可能已經過去，加密貨幣借貸平台Celsius從6月中開始暫停加密貨幣提款，而三箭資本和經紀公司 Voyager都在美國申請破產。

南韓加密貨幣初創公司Uprise的交易平台Heybit由人工智能（AI）驅動 ，在Terra（LUNA）價格狂跌至近乎零時沽空LUNA幣，但期間遇到幣價大幅反彈，結果慘遭清算因而損失2000萬美元，佔客戶資金的99%。Heybit人工智能（AI）驅動的交易平台，本旨在降低槓桿交易風險。南韓創投巨頭Kakao Ventures和南韓主要商業銀行韓亞銀行是注資Uprise的金主之一。Uprise於2021年12月的C輪融資中籌集了約1830萬美元。

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Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報4654點，一周上升1.9%；ix比特幣指數報5031點，一周上升3.1%；ix以太幣指數報10014點，一周上升1.5%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 4654 +1.9%（+85） ix比特幣指數 5031 +3.1%（+149） ix以太幣指數 10014 +1.5%（+148） *截至2022年7月11日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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