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【MPF】港股基金邊隻好? 最好與最差 表現相差達13百分點

強積金 12:59 2022/07/11

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很多人對強積金愛理不理，其實選擇了好的基金，回報可以相差很遠，在波動的市況期間，可以盡量減少虧損。本網分析上半年MPF港股基金表現，36隻港股基金當中，最好表現與最差表現，期內回報竟然相差達13個百分點之多。

根據理柏的資料，上半年表現最好的港股基金，全屬追蹤指數基金，表現最佳為「東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金」，期內跌5.27%，其餘多隻表現較佳的港股基金，跌幅也是約5%，雖然它們多標明為追蹤恒指表現，但上半年恒指跌6.57%，這批追蹤指數基金竟然跑贏恒指。

上半年表現最佳的MPF港股基金

    點擊圖片放大

主動式基金全數表現較被動基金差，唯一一隻能些微跑贏恒指的，是「宏利退休精選(強積金)計劃-安聯香港基金-A」，期內回報跌-6.46%，這基金近3年累計表現為升4.72%，也跑贏同類基金。

至於「海通MPF退休金-海通香港特區基金-A」期內回報跌6.82%，是主動式基金中少數能緊貼大市表現的，基金經理的持倉可以反映其採取較保守性的策略，例如該基金把現金的比例增至近5%，同時降低金融股比例至25%，少於恒指的36%；同時，基金增加公用股比例至超過12%，遠高於恒指的4%。該基金近3年、近5年及近10年，都是同類基金中表現最佳。

表現較好的主動型港股基金

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海通香港特區基金-A的持倉分布

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至於表現最差的港股基金，全屬主動式基金，上半年跌幅最大的是「東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)香港股票基金」，期內跌18.28%。與表現最好的港股基金，回報差距達13個百分點。有趣的是，最好及最佳都東亞 （00023） 旗下的MPF基金，差距就在於被動式追蹤指數或主動式管理。

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