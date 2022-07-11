【品味投資】Hermès鱷魚皮喜馬拉雅Kelly手袋最高估價180萬　同品牌傢俱椅子最高估價10萬

在奢侈品市場的定律中，不是每件貨品都是「有錢就買得到」，尤其是愛馬仕（Hermès）品牌的的手袋或其他相關產品，大家都要按着配貨制度才有機會入手心頭好。保利香港由即日起至7月14日舉行十周年拍賣會，並於今日（7月11日）舉行尚品手袋及潮玩拍賣，其中焦點拍品為愛馬仕鱷魚皮手袋喜馬拉雅系列25公分Kelly手袋，最高估價為180萬，保利指相信會吸引不少愛好這款手袋的收藏家者參與競投。

保利表示，喜馬拉雅系列在愛馬仕鱷魚皮手袋中是頂級的手袋，採用極為珍稀的尼羅鱷魚皮革，產量極少，且皮革處理工藝相當複雜，對工匠的技藝有著極高要求。而手袋的漸變色處理獨特出眾，顏色由煙灰演化成珍珠白彷如被白雪覆蓋的壯麗山脈，中間部分雪白分明，紋路自然細緻，自左右兩側顏色逐步漸變。保利亦指，焦點拍品之一的是愛馬仕2021「罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分凱莉包」，而25公分的尺寸最受亞洲用家喜愛，相信會吸引不少收藏家的追捧。

拍賣會成配貨制度外另一入手途徑

同場亦有其他潮玩的拍賣，例如奈良美智2020年作123打鼓小女孩、草間彌生2019年作 直島紅色南瓜等。保利香港拍賣尚品手袋及潮玩部主管趙晶晶指，收藏家競投這些拍品大多數會用作送禮或自用，例如是次十周年拍賣會中SAINT-LOUIS 2021 FOLIA系列的淺棕色木及銅材質便攜式水晶燈，因為在市場屬罕見，希望投得的人都是實用性質，而非用作投資炒賣。她亦指，愛馬仕品牌的傢俱同樣受收藏家的歡迎，主要原因是愛馬仕的配貨制度下，並不是每個人都可以成功配貨，以至有買家選擇轉到拍賣場與其他競投者競爭。

■保利十周年愛馬仕手袋及潮玩拍品■

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責任編輯：區祖飛

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