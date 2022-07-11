【信用卡優惠】恒生倡健康融合生活　與Olive、卓健醫療合作　擴大Cash Dollars換領範圍

近年來大眾對健康生活的追求愈趨普及，恒生銀行牽頭聯合Olive、恒生信用卡及卓健醫療，協助客戶更輕易地將數碼化的健康管理融入日常生活之中，全天候管理健康，並同時享受更靈活的Cash Dollars獎賞體驗。

Olive積分可兌換為Cash Dollars

恒生指，去年推出Olive一站式健康方案平台，以獎賞形式推動客戶提升健康生活。Olive會員完成各種健康任務，例如健康步數挑戰及健康答題等，便可賺取Olive積分獎賞。透過是次平台相互合作，Olive VIP金、銀會員於Olive綁定恒生信用卡後，完成各種健康任務所得的Olive積分可兌換為恒生信用卡Cash Dollars作現金使用或換購心頭好，可同時兼享健康及各項生活消費獎賞。

Cash Dollars作現金使用

另外，恒生信用卡進一步利用應用程式介面(API) 的創新科技，聯同卓健醫療為客戶推出彈性兌換恒生Cash Dollars功能。客戶透過Olive以恒生信用卡選購卓健醫療的健康相關服務及多元化醫健產品時， 可自行選擇Cash Dollars數額作現金使用，更靈活地分配和使用Cash Dollars，為客人提供多一種支付選擇。

恒生銀行個人銀行產品主管袁建忠表示，推出Olive積分兌換Cash Dollars獎賞功能，讓Olive會員亦可體驗憑Cash Dollars即時於超過7,400特約商戶熱點作現金使用。同時，希望透過是次三方合作方案，讓信用卡客戶獲享消費優惠之餘，更可靈活選擇Cash Dollars數額作現金使用，迎合不同客戶的健康生活需要。

■Olive積分可兌換Cash Dollars版面■

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責任編輯：區祖飛

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