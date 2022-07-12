【消費優惠】牛陣卓爾廣場店新張優惠 會員限定免費升級日本產特選黑毛和牛 精明消費 10:30 2022/07/12 分享： 分享： 由7月11日起至7月17日這一星期，會員只要到卓爾廣場店惠顧任何日本產黑毛和牛套餐，不分午市還是晚市，定量還是放題，只要是堂食就可以免費升級至日本產特選黑毛和牛！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】港鐵MTR粉嶺／大圍站「車尾上車即時賞」快閃活動 今日 【消費優惠】港鐵MTR粉嶺／大圍站「車尾上車即時賞」快閃活動 【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介 2022/07/11 【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介 【1萬元消費券】政府：收約23萬個消費券新登記 轉會及新登記須於7月23日前申請 2022/07/11 【1萬元消費券】政府：收約23萬個消費券新登記 轉會及新登記須於7月23日前申請 【消費優惠】衛訊iPad第9代快閃減$100 2022/07/11 【消費優惠】衛訊iPad第9代快閃減$100 【消費優惠】莎莎盛夏限時化妝品最新優惠 2022/07/11 【消費優惠】莎莎盛夏限時化妝品最新優惠 著數優惠 商場 美食 商場活動 牛 卓爾廣場 Chelsea Heights 經濟 香港 日本