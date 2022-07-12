【消費優惠】港鐵MTR粉嶺／大圍站「車尾上車即時賞」快閃活動

由7月11日開始，連續3個星期（至7月29日），周一至五早上繁忙時間，粉嶺站及大圍站推出「車尾上車即時賞」快閃活動，乘客到往金鐘方向月台的車尾位置上車，有機會每次賺取300分MTR Mobile積分。

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撰文：hket小編

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