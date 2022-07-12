【消費優惠】港鐵MTR粉嶺／大圍站「車尾上車即時賞」快閃活動 精明消費 09:00 2022/07/12 分享： 分享： 由7月11日開始，連續3個星期（至7月29日），周一至五早上繁忙時間，粉嶺站及大圍站推出「車尾上車即時賞」快閃活動，乘客到往金鐘方向月台的車尾位置上車，有機會每次賺取300分MTR Mobile積分。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介 2022/07/11 【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介 【1萬元消費券】政府：收約23萬個消費券新登記 轉會及新登記須於7月23日前申請 2022/07/11 【1萬元消費券】政府：收約23萬個消費券新登記 轉會及新登記須於7月23日前申請 【消費優惠】衛訊iPad第9代快閃減$100 2022/07/11 【消費優惠】衛訊iPad第9代快閃減$100 【消費優惠】莎莎盛夏限時化妝品最新優惠 2022/07/11 【消費優惠】莎莎盛夏限時化妝品最新優惠 【好去處】日本過江龍The Matcha Tokyo分店登陸荃灣文青熱點 首設茶道工作坊同堂食座位 2022/07/10 【好去處】日本過江龍The Matcha Tokyo分店登陸荃灣文青熱點 首設茶道工作坊同堂食座位 著數優惠 金鐘 港鐵 粉嶺 香港 大圍 港鐵