【消費優惠】KFC APP訂快脆送送葡撻　美滋鍋女士同行最高享5折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：KFC APP訂快脆送 送葡撻

經KFC APP叫「快脆送」外賣，於埋單前輸入優惠碼「2022EGGTART」，即刻送你葡撻一件！

2. 美滋鍋：火鍋配料低至5折

美滋鍋進行三周年推廣活動，由即日起至7月31日，每枱只要有一位女士（18歲或以上）光顧可享火鍋配料九折優惠；兩位女士可享八折優惠；三位女士可享七折優惠；四位女士可享六折優惠；五位或以上女士可享高達五折優惠！（地址：旺角家樂坊8樓）

3. 屈臣氏：護膚產品優惠推介

屈臣氏精選必備護膚品推介，CUREL潤浸保濕防曬潔淨套裝減至219元，買任何CUREL產品滿600元即減60元；DERMACEPT C25真皮營養液12毫升，每件855元；L'OREAL PARIS活力緊緻透明質酸水光瓶保濕精華增量裝30毫升+15毫升，每件155元；L'OREAL PARIS青春密碼發酵精華肌底液增量裝(抗初老)50毫升+15毫升，每件269元！

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撰文：hket小編

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