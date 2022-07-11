港銀行何時加P？ 渣打陳銘僑︰緊盯總結餘Hibor兩大指標

美國加息扯高港息，早前金管局頻頻接錢，惹來市場揣測港銀何時加P（最優惠利率）。渣打亞太區金融主管陳銘僑對本網表示，儘管市場並不願意加P（最優惠利率），但估計最快在今年第四季會有銀行加息。

陳銘僑指出，當以下兩件事發生，港銀便會加P，一是本港銀行體系總結餘何時跌至1000億元或以下；二是1個月Hibor（香港銀行同業拆息）何時升至接近兩厘。

早前金管局在短短一個月內接錢1000億元，令銀行體系總結餘目前跌至約2300億元。回顧香港銀行上一次於2018年加P，當時總結餘跌至約760億元。

Hibor方面，1個月Hibor至上周五報0.74厘，早前最高曾升至0.9厘。業界一直認為，1個月Hibor與P（現為5厘）的差距收窄至3厘時，銀行便有加P的誘因。陳銘僑指，Hibor的變動受美息影響，目前港美息差仍然很闊，港滙會持續受壓，直至港美息差收窄至40點子左右。

對於上周公布的「互換通」，陳銘僑指意義重大，希望制度運作順利後，當局可把產品範圍擴至國債期貨，因為這是投資者需求最殷切的。

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