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【消費優惠】加州酒限定體驗館選址上環　認識加州葡萄酒歷史里程碑

個人增值 13:00 2022/07/10

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潮興Pop-up店，這風也吹到葡萄酒界。繼德國、西班牙、氣泡酒後，今次輪到加州酒，選址在上環鄰近PMQ的一幢清幽的住宅之中，開設「Sips of Summer加州酒限定體驗館」，讓大家仿如走進好友大宅，呷一啖來自加州夏天陽光的精華。

或許未細味加州酒之前，認識一下這些與加州酒有關的最新數字：

  • 加州是世界第四大葡萄酒生產區
  • 加州生產了美國81%的葡萄酒，出口量更佔了95%
  • 加州有5,900名葡萄種植者，110多個葡萄品種
  • 加州共有58個縣，當中49個縣種植葡萄
  • 加州共有143個葡萄酒種植區（AVA）

加州得天獨厚，全年氣候宜人，陽光充沛，沿海微風送爽加上多樣化的地形風土，令加州能培養出不同風味的葡萄酒來。今次加州葡萄酒協會為了讓大眾深入了解加州葡萄酒，便在上環打造了「Sips of Summer加州酒限定體驗館」，重點介紹加州葡萄酒歷史上的里程碑，以及酒莊和釀酒師的貢獻。

展覽將呈現由1849年至今，從淘金熱到禁酒令，再到Judgment of Paris如何令加州酒一舉成名，種種事件逐步確立加州作為新世界葡萄酒產區的角色。大家除了可在體驗館品嘗和購買一系列加州葡萄酒外，周末期間，主辦單位亦請來獨立歌手Mansonvibes（張進翹）、Higgo Raj及Luna is A Bep現場演出，讓大家體驗Music in the Vineyards，這加州傳統標誌性的夏季音樂會。此外，大家亦可透過葡萄酒應用程式以及網購平台Vivino，查看體驗館內所提供的葡萄酒資訊，並在特定時間內享受特別折扣購買加州酒。

    點擊圖片放大
    +2

Sips of Summer加州酒限定體驗館
日期：即日起至7月16日
地址：上環善慶街6至10號The Wild Lot（鄰近歌賦街及PMQ）
開放時間：中午12時至晚上8時

作者：何小雲

責任編輯：黃依情

【原文：加州酒限定體驗館 選址上環帶來多元化Summer Sips（收費文章）】

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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