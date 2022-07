【消費優惠】加州酒限定體驗館選址上環　認識加州葡萄酒歷史里程碑

潮興Pop-up店,這風也吹到葡萄酒界。繼德國、西班牙、氣泡酒後,今次輪到加州酒,選址在上環鄰近PMQ的一幢清幽的住宅之中,開設「Sips of Summer加州酒限定體驗館」,讓大家仿如走進好友大宅,呷一啖來自加州夏天陽光的精華。

或許未細味加州酒之前,認識一下這些與加州酒有關的最新數字:

加州是世界第四大葡萄酒生產區

加州生產了美國81%的葡萄酒,出口量更佔了95%

加州有5,900名葡萄種植者,110多個葡萄品種

加州共有58個縣,當中49個縣種植葡萄

加州共有143個葡萄酒種植區(AVA)

加州得天獨厚,全年氣候宜人,陽光充沛,沿海微風送爽加上多樣化的地形風土,令加州能培養出不同風味的葡萄酒來。今次加州葡萄酒協會為了讓大眾深入了解加州葡萄酒,便在上環打造了「Sips of Summer加州酒限定體驗館」,重點介紹加州葡萄酒歷史上的里程碑,以及酒莊和釀酒師的貢獻。

展覽將呈現由1849年至今,從淘金熱到禁酒令,再到Judgment of Paris如何令加州酒一舉成名,種種事件逐步確立加州作為新世界葡萄酒產區的角色。大家除了可在體驗館品嘗和購買一系列加州葡萄酒外,周末期間,主辦單位亦請來獨立歌手Mansonvibes(張進翹)、Higgo Raj及Luna is A Bep現場演出,讓大家體驗Music in the Vineyards,這加州傳統標誌性的夏季音樂會。此外,大家亦可透過葡萄酒應用程式以及網購平台Vivino,查看體驗館內所提供的葡萄酒資訊,並在特定時間內享受特別折扣購買加州酒。

Sips of Summer加州酒限定體驗館

日期:即日起至7月16日

地址:上環善慶街6至10號The Wild Lot(鄰近歌賦街及PMQ)

開放時間:中午12時至晚上8時

作者:何小雲

責任編輯:黃依情

【原文:加州酒限定體驗館 選址上環帶來多元化Summer Sips(收費文章)】

