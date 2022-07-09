【消費優惠】港島全新美食廣場雲集日韓台泰美食　採用環保理念及人工智能制定餐單

今時今日食Food Hall一點都不頹，還花樣百出。鰂魚涌太古坊開設的全新美食廣場KIN Food Halls，佔地2萬呎。當中雲集超過40個品牌，提供日韓台泰等不同亞洲菜式及西式Fusion菜，大玩持續環保理念與人工智能制定餐單，更匯集多間人氣餐廳為其設計獨家菜式，型格好玩。

此旗艦食堂KIN規模之大，實在不容小覷。過萬呎的空間中設有300個座位，室內設計運用逾四分之一的可再生建築材料，貫徹主理者的環保理念。以開放式廚房為主，再加上有特大酒吧區及迴轉壽司區，而晚上5時至晚上7時則有Happy Hour酒吧小食供應，因這裏設有一個18款酒水Tap的酒吧，供應各種精選本地手工啤酒、天然葡萄酒、清酒及雞尾酒等，附近打工仔是否好開心呢？!

超過200款菜式

這裏現時有超過200款菜式，當中有米芝蓮大廚設計的，也有獨家發售的，而且每周一都會更新菜式，以保新鮮感，而菜式的平均價在100元左右。

當中獨家菜式包括由Emmer特製麵粉製成的泰式雞肉薄餅為158元，以香辣花生醬做底，鋪上煙熏Mozzarella芝士和肉質軟嫩的鹽水漬雞絲，再配以新鮮配料，形成滿滿的亞洲風味。

個人化獨特餐單

大家可透過KIN App落單，減少排隊的時間。手機應用程式採用專有的人工智能技術，為每位客人制定一份獨特的「精選清單」，就像音樂應用程式的推薦歌單一樣，貼心好玩。而KIN亦擁有自己的步行外送團隊，提供太古坊社區內指定大廈的零碳外送服務，就算買外賣，也毋須擔心等候太久，令食物質素保持新鮮。

除歡迎大家於KIN Food Halls享受堂食外，同時亦推出KINshop，適合較大型及到會的訂單和家庭雜貨食品，同樣貫徹環保理念。例如香港首個利用可持續發展的食材去製作的壽司，並採用再循環包裝來送遞，壽司盒分別提供6至18人分量，所有原料均來自可持續發展的農場，魚生亦採購自獲認證的養魚場，確保養魚場遵守良好的水產養殖標準之餘，亦減少對環境的負面影響。

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KIN Food Halls

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊德宏大廈2樓

電話：3543 5635

營業時間：周一至周五上午11時至晚上10時

網上訂座：inline online bookings

作者、責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：港島新開近2萬呎美食廣場 環保理念+人工智能制定餐單（收費文章）】

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