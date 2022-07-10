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【職場趨勢】企業藉表揚員工激勵　離職機率可降56%

個人增值 19:00 2022/07/10

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留住人才向來是企業重視的議題，加薪或靈活工作安排等，都是用來吸引員工留任的慣常方法。但績效管理諮詢公司Gallup認為，以上方法雖有一定作用，卻缺少了對員工表達認可的元素，並指出如果企業能推行「員工表揚計劃」等激勵政策，可使員工離職的機率降低56%。

Gallup對美國、英國和愛爾蘭的企業進行調查，了解企業留住員工政策，以及員工留任因素。研究發現，當公司把認可員工能力作為管理的優先事項，例如推行員工表揚計劃等激勵政策，員工感到職場疲倦的可能性會降低78%，而且選擇離職的機率也會降低56%。

員工感到被重視 增自信
所謂認可員工，是指企業要以一種感覺真實和一致的方式向員工表達感謝，從而讓他們感到自己所做的事情是很重要，明白自己和同事所作出的貢獻是受到關注，並以一種公平和公正方式得到重視。例如，本港曾舉辦「香港社企員工嘉許計劃」，對各行各業，如飲食、老人服務、製衣、教育、便利店、清潔、環保回收等前綫作出表揚，當中有不少是退休人士和家庭主婦，令他們感到重視之餘，也能獲得更大自信，這都助社企持續發展。

Gallup全球業務主管Ed O'Boyle表示，認可員工是創造一個具吸引力職場文化的關鍵部分。此外，認同文化還對企業財務帶來重大影響，根據Gallup數據分析顯示，一間擁有1萬名員工的企業如果將認可作為職場文化的一部分，每年將可節省1,610萬美元（約1.2億港元）的離職成本。

調查還發現，員工能感覺到甚麼時候的認可是真實的。報告指出，空洞的語言或姿態會被員工注意，反而會破壞整個認可的目的。

讚賞須具體化 影響始深遠
人力資源管理公司ADP高級總監Amy Freshman認為，對員工的認可必需要「具體化」，才能產生深遠影響。她強調，純粹對員工讚美「你做得好」是沒有意義的，最重要是你能向對方說出「他們所做的具體事情」，而且你是如何感受到他們的貢獻。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56%（收費文章）】

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