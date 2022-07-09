創業難守業更難　管理者如何建立恆久致遠基石？ CEO以書法談企業管治

中國成語「君子一言 快馬一鞭」意義著「說到做到」。在今日元宇宙時代，當虛擬戰勝現實，這就顯得更難能可貴。

『溫子一言』，透過分享管理者的日常，協助讀者豐富思想空間，從不同角度，更實事求是的讓一言成為慣常。

中華智慧博大精深，琴棋書畫，處處蘊含著做人、做事的道理。

就談書畫。

書法，不只是一種藝術，其實也是一種管理哲學。

書法創作，需要的工具包括 — 紙、筆、墨、硯。文房四寶，原來就是書法的基石。選擇影響質量。要有好的作品，就必須要有好的基石。企業也需要各種專業的人才配合，才能為客戶創造價值。要打造一家優秀企業，作為領導層，其中一個核心責任就是去搜羅能讓企業恆久致遠的基石，加以栽培，並建立一個讓同事創造最大效果的平台，實現1+1>2的效果。

書法，不是隨便的一橫一直，而是有一套完整系統 — 點、橫、撇、豎、鉤等。做事也一樣，也需要有清晰的分工，各人發揮所長，向同一目標進發，才能事半功倍。輔以完善系統，更能如虎添翼，轉化阻力為助力，使企業走得更遠。敷衍了事，尋找捷徑，可能會贏得刹那光輝，最終只會滿盤皆落索。

書法種類繁多，比如隸書、行書、草書等。管理者在不同時間，特別面對危機，要迅速作出適當的應變，絕不能墨守成規，製造更大的破壞。復原力（resilience），成爲成功管理者的關鍵元素。擁有化起落為喜樂的能力，才能帶領企業與時並進。

書畫既然是四藝之一，當然也有成熟的審美體系，也即是企業的關鍵績效指標（KPIs）。好的KPI管理，其實不只是要超額完成，更重要的是，要清楚是否在做對的事。對的事，最簡單的定義，就是完成後對企業、對客戶都有利 （up side）。沒up side的KPIs，只會浪費資源。懂得善用資源的企業，才能持續保持競爭力。

最後，少不了的，當然是畫作之後蓋上的印章，以示鄭重，也防止偽造。沒有印章的書法作品，被視為不完整，美中不足。企業亦然。到位的管治，使企業行雲流水，避免因不必要失誤而導致的倒退。君子有所為，有所不爲，而有效的企業管治，是必然的作爲。

【關於作者】

溫佩麟（Joe Wan）為卓佳香港行政總裁，擁有超過20年豐富的專業服務、金融服務及會計經驗。作為一位創新的CEO，他領導團隊推出了不同數碼方案，並持續於香港推動企治管治的最佳做法準則（Best Practice）, 提升企業競爭力。他喜歡從挑戰尋找新機遇，可以左右手寫字，懂得書法及駕巴士，亦是一名業餘高爾夫球員。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經