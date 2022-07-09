【好去處】KKday召喚姜糖拼出香港　姜濤 X Do姐期間限定纜車

KKday繼早前推出「姜濤X Do姐」主題帆船維港遊、姜濤開蓬巴士聖誕除夕夜遊特別綫，相隔約半年，再推出「姜濤X Do姐」KKday期間限定纜車，完成「玩精啲！玩盡啲！」海陸空三部曲！

由2022年7月8日起，「姜濤X Do姐」KKday期間限定纜車將行駛於東涌纜車站至昂坪之間，全程約25分鐘旅程。主題纜車車身內外均貼上了姜濤及Do姐照片，乘客可以與「姜濤」、「Do姐」以手做出心心手勢一同合照。

乘坐期間限定纜車，更可獲贈精製「姜濤X Do姐紀念車卡」及「姜濤簽名昂坪360纜車紀念幣」，數量有限，送完即止。（預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/4360?cid=9429）

「玲」感拼「濤」遊戲

除了主題纜車外，KKday亦與本地藝術家鮑卓微（Karen Pow）及曹涵凱合作推出「玲」感拼「濤」拼出香港活動，邀請大家於KKday特設於昂坪市集的期間限定店，攜手合力以超過2萬塊馬賽克磚拼出姜濤、Do姐及多個本地景點，包括：灣仔會議展覽中心、中環摩天輪、尖沙咀鐘樓、凌霄閣、山頂纜車、天星小輪、大嶼山大佛以及昂坪360纜車等香港著名景點的創舉，完成後的馬賽克藝術品將於香港各處展出。

由即日起，於KKday預訂精選產品，即可免費獲贈馬賽克磚塊並前往活動場地一同拼湊成「姜濤、Do姐及多個本地景點」的馬賽克畫。參與畫作後，更可以優惠價$60參與迷你手繪花燈體驗，提早為中秋節作好準備。

作者：區家歷

責任編輯：陳家昌

【原文：KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車（收費文章）】

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