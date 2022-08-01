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Mazda創新穩陣小改款　39萬CX-5 IPM 2.5 i-Nappa

博客 00:57 2022/08/01

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Mazda中期轉款的CX-5 IPM，是車廠刻下的代表作。

來到2022年的今天，萬事得（Mazda）應該是少數仍然會設計和生產帶着創新賣點的純內燃機汽車的日本車廠。在這個大部分車輛都走向電動化的年代，萬事得這份堅持，無疑令人佩服和尊重。屬中期轉款的CX-5 IPM，正是車廠刻下的代表作。

萬事得推出中期轉款CX-5 IPM，是廠方的代表作。

萬事得推出中期轉款CX-5 IPM，是廠方的代表作。

小改款的CX-5 IPM，主要是在外形和車身顏色上作點小修飾，並依據2.5和2.0公升引擎選擇和不同配件，分為i-Nappa、Sports Edition、Active Edition及Core 4個版本，之間的售價相差達10萬元。

鬼面罩上特別加入了同廠開篷小跑車MX-5專用的紅色，提醒車迷萬事得車廠如何着重操控能力。

SKYACTIV技術幫助

而這次測試的則是頂級的i-Nappa，其動力仍是來自那台2.5公升直4汽缸SKYACTIV-G自然吸氣引擎，配6前速自排。有賴於SKYACTIV技術，萬事得可能是少數以非渦輪增壓電油引擎、非CVT無段變速波箱為主打，卻仍能提供足夠力量輸出和不俗耗油表現的日本車廠。

得到SKYACTIC-G的高壓縮比技術幫助，這副2.5公升自然吸氣電油引擎毋須刻意催谷，也能釋放出194PS馬力。

在魂動（KODO）車身設計理念下，近代的萬事得汽車每部都可以用「有型」來形容。

因為SKYACTIV電油引擎的壓縮比頗高，達到13.0:1，所以在6,000rpm便有194PS馬力輸出，以一副自然吸氣引擎來說，是個很好的數值。另外它的6前速波箱，體積細小，傳動效率又高，所以省油效果絕不比CVT低，但駕駛者的操控存在感則較CVT高得多。

不知不覺地穩定

此外，萬事得工程師還於現有的CX-5上，改用更精良的G-Vectoring Control Plus導引控制穩定技術，簡稱GVC Plus。GVC Plus的操作，是針對縱向離心力，透過不斷監察車速、油門角度和軚盤扭動角度這3大因素，系統會在車輛開始轉向前一刻，稍為降低引擎扭力輸出，營造一個近似減速效果，從以將車身重心轉至前軸，增加前輪抓着力。

車廂裝潢其實頗為精緻，最大敗筆在於仍未配備數碼錶板顯示。

由於CX-5用的是6前速+/-傳統自排，以轉檔撥片操作時，波箱反應較無段變速波箱爽快得多。

而當車輛在彎角中，GVC Plus又會慢慢釋放出原來的扭力，令重心綫性地移回後軸，來提升車輛穩定性。要強調的是，當GVC Plus運作時，駕駛者不需要特別做甚麼動作，只管如常地踏着油門和扭軚，系統便會在不知不覺地處理以上的動作。

i-Nappa版本其中一個特點，是輪拱位置配上了黑色車身飾件。

在GVC Plus幫助下，同一個彎角、同一車速水平，扭軚角度可以更加細小，令由此產生的橫向離心力也更低，轉向時車身也更加穩定。

無可否認，比起現時成行成市的電動車，CX-5的加速表現絕對難以用爽快來形容，可是萬事得工程師近年調校懸掛的功力實在出色，避震屬偏硬一類，但吸震效率卻奇高，無論是3歲小孩抑或80歲老人家乘坐，應該也不會覺得不適。

乘坐空間本來已經甚為充裕，再加上以全皮革包裹的車廂，令豪華感大增。

乘坐空間本來已經甚為充裕，再加上以全皮革包裹的車廂，令豪華感大增。

規格表
售價：$359,990起
車型：5門5座位SUV
引擎：2.488公升直4汽缸自然吸氣
最大馬力：194PS / 6,000rpm
峰值扭力：26.3kgm / 4,000rpm
驅動：前置引擎、前驅、6前速+/-自排
懸掛：前～麥花臣柱/後～多連桿
車身長 X 闊 X 高：4,575 X 1,845 X 1,680mm
前/後輪軸距：2,700mm
車重：1,566-1,619kg
輪胎：前 / 後～225/55 R19
平均耗油量：13.9km/L
查詢：Vang Iek Motors（3768 4888）

 

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撰文 : 道仁

欄名 : 型男玩物誌

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