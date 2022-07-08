【信用卡】「睡眠卡」數量攀升致不良影響 應及時處理閒置信用卡

内地銀保監日前有一項最新規定，引起大家關注長期閒置不用的信用卡（又稱「睡民卡」、「僵屍卡」等）。事實上無論內地或香港，都有不少信用卡處於長期睡眠的狀態，本文會探討，對於這情況一般人有甚麼要注意。

鑒于信用卡的發卡量高而實際使用率低而造成產生大量睡眠卡堆積的不良現象，銀保監表示會與人民銀行制定《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》（下稱《通知》），以此強化睡眠信用卡的監測管理。



整頓睡眠信用卡的規則

1、《通知》要求銀行業金融機構不得以任何形式將發卡量、客戶數量、市場佔有率或市場排名作爲業績考核的單一指標。

2、連續１８個月以上無客戶主動交易且當前透支餘額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數量佔本機構總發卡量的比例在任何時點均不得超過２０％，超過該比例的銀行業金融機構不得新增發卡。



未來銀保監還將動態調降長期睡眠信用卡比例限制標準，不斷督促行業將睡眠卡比例降至更低水平。



内地睡眠卡高達4億

根據《中國銀行卡產業發展的藍皮書》，截至2020年末，我國信用卡的累計發卡量為11.3億張，其中6個月内有過使用記錄的活卡為7.4億張，也就是有近4億張信用卡處於“睡眠”狀態。



睡眠卡堆積的不良影響

1、容易造成金融資源的浪費。信用卡長期不用會佔用銀行大量的資源，還會耗費銀行大量的人力、物力、財力用於管理。

2、加大銀行信貸風險。過度追求辦理數量，降低准入標準，而忽視持卡人的貸款償還能力就會加大銀行信貸的風險。

3、容易增加盜用風險。閒置的信用卡堆積，就會存在遺失的可能，若果遺失的信用卡被他人盜用將會為持卡人和銀行都帶來不必要的麻煩。

4、不斷被扣除年費。若已經激活的信用卡長時間不使用將會出現不斷被扣除年費的現象。



如何處理閒置信用卡

1、清楚查詢年費問題，不要拖欠年費。無論是已激活或者未激活的信用卡，要先查詢清楚年費問題，許多未激活的信用卡仍會產生年費，若果長期拖欠年費，會影響個人信貸評級。

2、付清信用卡所有欠費。長時間閒置的信用卡若不付清卡内欠費，將會產生巨額費用以及嚴重影響個人信貸評級。

3、及時註銷閒置信用卡。當信用卡閒置時應及時註銷，否則隨時閒流逝，會帶來一系列麻煩。

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