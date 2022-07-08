全新第五代Range Rover極簡奢華　超豪339萬5座長陣特別版率先登場

▲ 全新第五代Range Rover，5座長陣特別版率先登場。

越野路華（Land Rover）的Range Rover，向來是車壇SUV界的頂級豪華代表，在第四代面世近10年後，今年終迎來全新第五代。廠方更一口氣帶來11款港版型號，包括4、5、7座、SWB短陣、LWB長陣版，以及高效輕混能（Mild-hybrid）與插電式混合動力（PHEV）等不同引擎選擇。新車內外設計亦有大革新，全面走極簡主義路綫，為這款招牌SUV多添一份現代感。

▲ P530 LWB First Edition

當全球車廠紛紛推出純電車應市之際，Land Rover全新登場的新一代Range Rover依然貫徹始終，實行「以靜制動」。雖然純電動版要到2024年才推出，但在這次供港的11款新車型中，繼續有Mild-hybrid及PHEV動力選擇，PHEV中最大馬力更提升至510PS，二氧化碳排放量亦低於30g/km，以純電模式行走的話，續航力高達100km，吸睛度相當高。

設計一切從簡

從外觀上看，第五代Range Rover驟眼與上代甚為相似，除承襲了下切車頂綫、腰綫、上升門檻綫這3條經典車身綫條外，繼續沿用招牌短前懸、懸浮式車頂及船形風格車尾等，保留一貫Range Rover的爽朗豪邁感。但如細心留意的話，有些細微位置其實是明顯換上新設計。

▲ 駕駛艙豪華得來感覺乾淨俐落，分別有13.1吋懸浮曲面中控台屏幕及半懸浮13.7吋儀錶板，亦附設多功能軚環。

▲ 長陣版車廂非常寬敞，設有天窗更添空間感。

廠方希望新Range Rover能傳達一種現代極簡主義，所以大刀闊斧減去多餘的修飾。車身整體四四方方，邊位帶幾分圓潤感。上代車頭的U形進氣口連霧燈飾板，今代就改為更簡潔俐落的一綫式。

車尾改動更明顯，亮黑色長條飾板的頭尾其實隱藏了左右方向燈，再延伸至左右兩旁則是垂直尾燈。在沒有行車時是單純的反U形裝飾，型格十足，這種新設計亦將會成為Range Rover往後的標誌。

▲ 全車均走簡約設計，車尾反U形亮黑色飾板其實隱藏了方向燈及尾燈，低調有型。

今代外形上還有項破格的改動，就是車身所有部件間的縫隙是極少，尤其是車門框綫與玻璃的銜接位是經特別設計，使用內嵌式平面窗框，加上隱藏式門柄等，除視覺上更乾淨、更流暢連貫外，並有效將風阻系數降至0.3Cd，比上代大減12%，行車更爽快。

頂級奢華車廂配置

第五代Range Rover有SE、HSE及Autobiography 3款配備型號，廠方更首次於長陣版中加設第三排座椅，挑戰7人車市場。

11款車型中，車價由入門版P400 SWB HSE的$2,488,000至最頂級訂製SV版的$4,388,000不等。以率先到港的P530 LWB First Edition為例，就是以Autobiography為基礎的首年量產版本，售價高達$3,388,000起。

▲ P530 LWB First Edition的後排是3座設計，左右兩座是可調校的大班椅，中間位更可拉下變成扶手，更設有小型觸控裝置及杯架等，夠高級。

這款5座位特別版的車價挨近340萬，內櫳級數當然相當有分量。長陣形車廂採用Semi-Aniline及SV Bespoke頂級皮革包圍，後排3座雖連成一體，但左右兩座其實是兩張獨立大班椅，可電控調校傾斜角度或升起腳枕，並可享11.4吋高清觸控屏幕的全新RSE娛樂系統，或透過HDMI接駁其他設備。後座中央手枕亦設有8吋觸控裝置，可控制座椅角度或按摩等功能，豪華感大增。

▲ 保留招牌兩段分體式尾門，5座車型更新增了自動折疊式尾箱隔板，打開上尾門時隔板會自動收回，毋須打開下尾門即可輕鬆置物。而下尾門打開後更可當成戶外座椅，更新增照明、音響等功能，最適合郊遊用。

▲ 車尾箱新增一塊多功能載貨底板，向上翻起可當做隔板，防止物件移動，同時可反方向翻轉，作為戶外座椅時的靠背。

前座中控台則設有13.1吋懸浮曲面屏幕，採用最新的手機界面，內置Pivi Pro資訊娛樂系統，值得留意是首次加入了觸感反應，當按下屏幕時會給予用家如按掣般的回饋，逼真度更高。

而全新的半懸浮13.7吋儀錶板是由3塊全高清面板布局組成，並搭載最新的EVA 2.0電子車體架構，有逾70個電子模組，支援Software-Over-The-Air（SOTA）更新，讓新車具備強大的資訊處理功能。

新懸掛行車出色

新車亦換上全新MLA-Flex底盤，由80%鋁製成，碰撞保護及隔音效果大大提升，加上搭載了1,600W Meridian音響系統及前後4個頭枕內置的20W揚聲器，在第三代主動降噪系統下，會自動監測車輪震動、胎噪及傳入車廂的引擎噪音，反向調節35個揚聲器的音量，以減少外在噪音的影響，是項非常貼心的功能。

▲ 汽油版會搭載4.4公升V8雙渦輪增壓引擎，PHEV車型則新增直列6缸Ingenium引擎、38.2kWh鋰離子電池及內置於傳動系統的105kW電動摩打，時速高達140公里。

在動力配置上，First Edition搭載全新4.4公升雙渦輪V8增壓引擎、8速ZF自動波箱及四驅，最大馬力輸出530PS，最大扭力為750Nm，由0至100km/h加速僅4.7秒，亦較上一代Range Rover V8效率提高了17%。

新車亦採用全新5連桿後懸掛，比以往的空氣彈簧更能減低路面顛簸感。而標配的電子式後軸可提供7度的轉向角，令車輛於低速及前輪反向轉動時的迴旋半徑小於11m，是Land Rover車款中最小的，令行車表現更出色及舒適。

▲ 值得一讚是減少縫隙的新設計，可見門框與車窗的交接位甚少，製造時難度甚高。

▲ 率先供港的特別版會於門檻及副駕座前的飾板上，加上First Edition字樣，與別不同。

P530 LWB First Edition

售價：$3,388,000起

車型：5門5座位SUV

引擎：4,395cc V8雙渦輪增壓引擎

驅動：8速ZF自動波、四驅

最大馬力：530PS / 5,500-6,000rpm

最大扭力：750Nm / 1,800-4,600rpm

懸掛：前～雙搖臂／後～5連桿

車身長 X 闊 X 高：5,252 X 2,047 X 1,870mm

車重：2,725kg

前/後輪軸距：3,197mm

0-100km/h加速：4.7秒

極速：250km/h

平均耗油：11.5-12L/100km

查詢：Land Rover HK（2821 7147）