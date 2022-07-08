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【網上熱話】打工仔網上呻做4年先加得＄500人工 　仲要捱多半年先轉工？

個人增值 18:27 2022/07/08

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在網上討論區，總會見到不少打工仔對於個人的工作有各種不同的抱怨，或是到底人工要加幾多才合理，又有人問到如何規劃個人的理財目標，儲蓄計劃，打工仔如何規劃個人的薪金晉升進度等。近日有位網民於社交平台表示，自己做了一份工作接近4年，入職至現時，老闆亦只加過500元的人工，而且入職後發現自己的工作範疇很多，包括老闆司機，重係電工、秘書、汽車維修員、搬運工人、速遞員、家傭、園丁、傢俬裝嵌工人、裝修師父等，一開始該打工仔認為可以幫到的都盡力幫，希望老闆會看在他的努力而加人工。後來卻發現，老闆只覺得這都是「份內事」，最後這位打工仔感到灰心，並表示捱多半年便會轉工。

對於這個情況，我們請來人稱寸嘴的Son姐（張慧敏）給打工仔一些理財規劃意見。時代轉變，她認為打工仔要放低過去傳統思維，打工仔要突破過去，不能只靠加人工去達成個人的理財目標，打工仔無「底氣」，要達成個人理財目標亦難上加難。

 

儲極都係幾千蚊  有意思咩？


Son姐認為打工仔不可以只有「儲蓄」、「慳錢」等思維，在高通脹的情況下，不少打工仔搵一萬多元，扣除各類必要開支，其實所餘下的並不多，即使每個月可以儲500元，一年亦只有6000元，亦不足以購買一部新款電話。相反，打工仔可以採取主動，積極增值自己，讓自己具有議價能力，除工作外，可以發展其他方面以增加收入。

提到事主的情況，她認為事主個人亦有問題，首先他除了自身工作以外，沒有發展其他的可能性，例如他懂得如此多的技能，他可以晚上做Uber 司機，賺取外快，其次是開工後發現工作內容不符，應要一早向老闆提出，而不是忍耐近4年。另一方面，他想加人工或是實現個人財務目標，首先打工仔要先讓自己有「底氣」，先增值自己，讓老闆有加你人工的理由，當你達到一定的能力時，若老闆仍不願意加，有「底氣」又有能力的打工仔當然是「早走早着，仲留係到做咩？」，事主卻選擇再等半年，這樣只會讓個人的理財目標又遲一步達成，打工仔若有目標，不論是轉工想加人工，或是要達成個人的財務目標，都要積極去尋求，而不是終日上網「圍爐取暖」。

 

記者：陳玉蓮

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欄名 : 理財規劃

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