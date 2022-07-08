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【收息股】上半年中海油財息兼收　股息率逾15厘　下半年仲買唔買得過？

收息攻略 18:02 2022/07/08

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2022上半年已過，並已正式踏入下半年，又是時候總結上半年的港股表現，及展望下半年的投資策略。在買入收息股的時候，一眾投資者最希望是能做到「財息兼收」。本網因而歸納出上半年股價增幅最勁的10隻藍籌股，並從中篩選出12個月股息率有3厘以上的股票，結果符合以上條件的股票有7隻，股息率最高有逾15%。但下半年這些股份能否繼續賺價又賺息？以下會有分析。

■上半年財息兼收藍籌股■
（按12個月股息率由低至高排序）

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中海油為上半年財息兼收之選
在7隻篩選出來的股票當中，中國海洋石油 （00883） 的12個月股息率最高，達15.2%，今年股價更急增29%，其上半年總回報（股息再投資於證券）更有42.4%。換言之，除了股價增長的回報之外，股息的收益都相對豐厚。

要留意的是，中海油上半年股息收益豐厚是因為公司在上半年宣布派發上市20周年特別息每股1.18元，但此為公司的一次性派發，往後的派息不代表會有此水平，加上是次派息的除淨日已過。

不過，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基在接受本網訪問時表示，在預期油價下半年不會大跌的前提下，相信中海油目前仍值得入市。「在全球油產能供應仍緊絀，再加上疫情好轉後有望帶動需求的情況下，油價回落的機會不大。」他承認，中海油下半年未必會再派特別息，但大型國企有制定穩定的派息政策，錄得盈利就會按派息比率派息。

事實上，根據中海油早前公布的2022年經營策略顯示，公司承諾在2022年至2024年全年股息支付率預計將不低於40%。無論公司的經營表現如何，2022年至2024年，全年股息絕對值預計不低於每股0.7元。若以現價計，即鎖定了未來3年的股息率有7厘。

四大內銀有望成下半年財息兼收之選
被問及下半年的財息兼收選擇時，林樵基推介中國四大銀行，即中國銀行 （03988） 、農業銀行 （01288） 、建設銀行 （00939） 及工商銀行 （01398） 。他續指，雖然目前四大行已過除淨日，不能入市收取其最新派發的股息。但正因如此，目前股價因為除淨而有所下調，值得趁低入市。

在前景方面，雖然最近內銀股表現平平，但主要是受到人民幣弱勢拖累。他預期人民幣中長期會回升，而中國政府亦有機會推出政策提振經濟，所以相信這些因素將有助內銀股的表現，並料股價在現階段已見底。

在預期四大行有盈利增長及扣除交易稅等因素下，料其2022財年的股息率會有介乎6至8%的水平。

■四大內銀股預測股息率■

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想知更多收息股選擇，留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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