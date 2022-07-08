林溥來投資有道大圍物業持貨兩年升近200萬　按階段培養1歲兒子基本理財概念（立即收看）

由擔任補習名師到電視節目主持人，「Patrick Sir」這一個名稱相信大家都不陌生。林溥來（Patrick）於2021年榮升成為爸爸，兒子Preemo今年1歲，這位一向投資精明的新手爸爸，十分著重理財教育，現階段已透過各種生活細節教導兒子學會「珍惜」，從概念入手培養兒子理財。而早年已持有地產代理牌照的他，雖然牌照已經過期，但他亦已報考地產代理考試，有意日後在地產行業發展。

從基本概念入手 按階段培養兒子理財

Patrick自小樸素節儉，很少花費金錢用作購買衣服和娛樂產品上，而且他與太太二人的消費不多，加上受到疫情影響更減少出外旅行的開支。即使兒子出生後，兩人亦不會花費太多金錢為兒子購買衣服打扮裝身，反而會讓兒子穿著朋友們贈送的二手衣物，故此他們的家庭開支不算龐大。

作為新手爸爸且是補習名師，在教育兒子方面亦有個人心得。他認為從小培養小孩擁有理財概念是非常重要，而他亦已計劃於兒子不同的成長階段中教導相關知識。他指雖然兒子Preemo現時只有1歲多，但他已著手在日常生活細節上以身作則教導Preemo基本的理財概念，他分享指，「珍惜東西是理財概念之一，例如用餐時不應該浪費食物、要好好善待物件，若果有破損的話我會在兒子面前進行修補。」

另外，他亦會灌輸金錢分配的知識，首先讓兒子明白「想要」和「需要」的分別，不應該追求物質主義和享樂主義，同時會教導兒子如何分配零用錢。當兒子踏入小學階段後，會開始教導投資概念，讓兒子明白金錢是可以儲蓄同時亦可以增值自己的財富，製造被動收入。

在香港樓市仍然高企的環境下，不少父母都會助子女一臂，讓他們「上車」成功，不過Patrick明言自己不會買物業送贈兒子，而他現時置業目的都以自己的家庭為先，而非兒子的將來。他解釋每個年代的投資產品都不同，「或許18年後的世界中，物業已經不再成為一個投資工具，每個年代有其投資的產品。」他更表示，會讓兒子走屬於自己路，相信會有自己的方法不需要依靠父母。

置業傾向長綫投資 大圍自住物業至今升近200萬

Patrick以填滿水池的原理分享賺到第一桶金的秘訣，他指做人應該要有規律性和勤奮，在支出和收入中好好分配，限制自己的開支做到延遲享樂，才會成功填滿水池而賺取到第一桶金。而他較認同尋找一份穩定收入的工作，利用空閒時間思考如何製造龐大的水源，例如經營生意、創業或是增值自己，可以加快填滿水池。

提到對未來樓市的看法和置業心得，Patrick認為能夠買入屬於自己的物業相對而言是較安心，但他指香港未來的樓市相較以前或許難以有很大的升幅，不過相信樓市在供求情況下不會大跌。而他自己在置業道路上，都會抱着長綫的投資心態，以他現時居住在大圍的物業來說，他在買入前都是經過心思熟慮，故此暫時都不考慮放售。對於持貨至今逾兩年，他指自己不是太在意物業現時的升幅，但按尺數粗略估計，按賬面計算現時大約升值100萬至200萬元。

將重新考獲地產代理牌照 有意於地產行業發展

在電視節目中曾經分享自己因為認識一位從事地產行業的朋友，學懂一些投資方法更因而考取經紀牌照的Patrick，現時已經沒有再續牌照。他表示，自己考獲的為俗稱大牌或E牌的地產代理牌照，而他亦曾經經營過地產代理公司，雖然現時牌照已過期，但他強調，自己對地產行業仍然感興趣，所以已報名考試打算重新考獲地產代理牌照，同時他指不排除將來會於地產行業發展。

責任編輯：區祖飛

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