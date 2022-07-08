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【信用卡優惠】花旗推3大信用卡夏日購物優惠　於HKTVmall簽賬指定金額享60元禮券

個人增值 16:50 2022/07/08

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踏入7月天氣變得炎熱，花旗銀行為信用卡客戶帶來了一系列優惠禮遇，是次優惠涵蓋信用卡及扣賬卡客戶，不論去商場、便利店或是安坐家中網購都可以享受優惠。

HKTVmall網購

於HKTVmall網購及使用Citi積分抵銷簽賬　可賺取高達660元禮券，由即日起至2022年7月31日，Citi信用卡及扣賬卡客戶，於HKTVmall進行單一淨額簽賬滿600元，並於付款時輸入優惠碼「JULGET60」，可獲60元HKTVmall電子購物禮券。

另外，即日起至2022年9月30日，Citi指定信用卡客戶於HKTVmall憑Citi積分抵銷400元或以上之簽賬，可賺取100元HKTVmall電子購物禮券一張，最多6張，總值600元 。

以上獎賞名額有限並受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽網址

於The Point App內完成任務賺取積分

只要於The Point App完成簡單任務，即可賺取價值超過1,500元The Point積分即日起至2022年8月31日，憑Citi信用卡於The Point App完成3個簡單任務，可賺取價值超過1,500元The Point積分。

  • 1）Citi信用卡客戶成功於The Point App登記「免觸式泊車服務」，可獲4,000 The Point積分；
  • 2）Citi指定信用卡客戶凡於The Point App進行積分兌換滿25,000The Point積分或以上，可享額外The Point積分，於推廣期內最高可享375,000額外The Point積分, 價值高達1,500元；
  • 3） Citi指定信用卡客戶登入Citi Mobile App透過「Get More」成功登記參加大抽獎並完成任務第二部分，更有機會贏取100,000The Point積分, 價值400元。

以上獎賞名額有限並受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽網址

以Citi積分兌換Circle K現金券

Citi積分兌換Circle K現金券，可額外享80元Circle K現金券。由即日起至2022年7月27日，Citi指定信用卡客戶於OK齊齊印App將Citi積分兌換50元或以上之Circle K現金券，可額外享高達80元Circle K現金券。

以上獎賞名額有限並受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽網址

責任編輯：區祖飛

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