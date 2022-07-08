【信用卡優惠】花旗推3大信用卡夏日購物優惠　於HKTVmall簽賬指定金額享60元禮券

踏入7月天氣變得炎熱，花旗銀行為信用卡客戶帶來了一系列優惠禮遇，是次優惠涵蓋信用卡及扣賬卡客戶，不論去商場、便利店或是安坐家中網購都可以享受優惠。

HKTVmall網購

於HKTVmall網購及使用Citi積分抵銷簽賬 可賺取高達660元禮券，由即日起至2022年7月31日，Citi信用卡及扣賬卡客戶，於HKTVmall進行單一淨額簽賬滿600元，並於付款時輸入優惠碼「JULGET60」，可獲60元HKTVmall電子購物禮券。

另外，即日起至2022年9月30日，Citi指定信用卡客戶於HKTVmall憑Citi積分抵銷400元或以上之簽賬，可賺取100元HKTVmall電子購物禮券一張，最多6張，總值600元 。

以上獎賞名額有限並受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽網址。

於The Point App內完成任務賺取積分

只要於The Point App完成簡單任務，即可賺取價值超過1,500元The Point積分即日起至2022年8月31日，憑Citi信用卡於The Point App完成3個簡單任務，可賺取價值超過1,500元The Point積分。

1）Citi信用卡客戶成功於The Point App登記「免觸式泊車服務」，可獲4,000 The Point積分；

2）Citi指定信用卡客戶凡於The Point App進行積分兌換滿25,000The Point積分或以上，可享額外The Point積分，於推廣期內最高可享375,000額外The Point積分, 價值高達1,500元；

3） Citi指定信用卡客戶登入Citi Mobile App透過「Get More」成功登記參加大抽獎並完成任務第二部分，更有機會贏取100,000The Point積分, 價值400元。

以上獎賞名額有限並受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽網址。

以Citi積分兌換Circle K現金券

Citi積分兌換Circle K現金券，可額外享80元Circle K現金券。由即日起至2022年7月27日，Citi指定信用卡客戶於OK齊齊印App將Citi積分兌換50元或以上之Circle K現金券，可額外享高達80元Circle K現金券。

以上獎賞名額有限並受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽網址。

責任編輯：區祖飛

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