【信用卡優惠】花旗推3大信用卡夏日購物優惠　於HKTVmall簽賬指定金額享60元禮券

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【定存比較】美元定存高見3.4厘 6個月港元定存 亦見全城最高
踏入7月天氣變得炎熱，花旗銀行為信用卡客戶帶來了一系列優惠禮遇，是次優惠涵蓋信用卡及扣賬卡客戶，不論去商場、便利店或是安坐家中網購都可以享受優惠。
HKTVmall網購
於HKTVmall網購及使用Citi積分抵銷簽賬 可賺取高達660元禮券，由即日起至2022年7月31日，Citi信用卡及扣賬卡客戶，於HKTVmall進行單一淨額簽賬滿600元，並於付款時輸入優惠碼「JULGET60」，可獲60元HKTVmall電子購物禮券。
另外，即日起至2022年9月30日，Citi指定信用卡客戶於HKTVmall憑Citi積分抵銷400元或以上之簽賬，可賺取100元HKTVmall電子購物禮券一張，最多6張，總值600元 。
以上獎賞名額有限並受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽網址。
於The Point App內完成任務賺取積分
只要於The Point App完成簡單任務，即可賺取價值超過1,500元The Point積分即日起至2022年8月31日，憑Citi信用卡於The Point App完成3個簡單任務，可賺取價值超過1,500元The Point積分。
以上獎賞名額有限並受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽網址。
以Citi積分兌換Circle K現金券
Citi積分兌換Circle K現金券，可額外享80元Circle K現金券。由即日起至2022年7月27日，Citi指定信用卡客戶於OK齊齊印App將Citi積分兌換50元或以上之Circle K現金券，可額外享高達80元Circle K現金券。
以上獎賞名額有限並受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽網址。
責任編輯：區祖飛
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欄名 : 生活理財