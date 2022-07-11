【消費優惠】衛訊iPad第9代快閃減$100 精明消費 10:30 2022/07/11 分享： 分享： 衛訊進行快閃優惠，iPad第9代WiFi 256GB 版本限時即減100元，折扣後只需3,699元宵節 ，有齊銀﹑灰2款顏色；用埋最新渣打信用卡優惠仲有額外100元現金回贈！激筍優惠至7月13日，快嚟睇睇啦！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】莎莎盛夏限時化妝品最新優惠 今日 【消費優惠】莎莎盛夏限時化妝品最新優惠 【好去處】日本過江龍The Matcha Tokyo分店登陸荃灣文青熱點 首設茶道工作坊同堂食座位 2022/07/10 【好去處】日本過江龍The Matcha Tokyo分店登陸荃灣文青熱點 首設茶道工作坊同堂食座位 【消費優惠】加州酒限定體驗館選址上環 認識加州葡萄酒歷史里程碑 2022/07/10 【消費優惠】加州酒限定體驗館選址上環 認識加州葡萄酒歷史里程碑 【消費優惠】港島全新美食廣場雲集日韓台泰美食 採用環保理念及人工智能制定餐單 2022/07/09 【消費優惠】港島全新美食廣場雲集日韓台泰美食 採用環保理念及人工智能制定餐單 【消費優惠】灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎盡矜貴美食 2022/07/09 【消費優惠】灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎盡矜貴美食 著數優惠 定期存款 6G 現金回贈 iPad Wi－Fi 零售 香港