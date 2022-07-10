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【健康知識】女性常見癌症殺手 乳癌 上肢運動可紓緩淋巴水腫等治療副作用

個人增值 10:00 2022/07/10

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根據癌症資料統計中心數據顯示，單是2019年便有4,700多名乳癌新症患者。臨床腫瘤科專科醫生李慧妍指，乳癌變得不再罕見，但大眾對癌症總感到恐懼，甚至諱疾忌醫，以致錯過最佳治療時間。她亦強調乳癌治療後保養同樣重要，特別是進行適當的上肢運動，可有效紓緩淋巴水腫等治療副作用。

自1993年至今，香港的乳癌確診數字上升了3倍，已成為本地女性最常見的癌症，而每年10月已定為國際乳癌關注月，旨在提升大眾對乳癌的認知。李醫生認為也要設法減輕公眾對乳癌的恐懼。「現時資訊多數是有關治療藥物、患病後治療、防止復發等。如果不是身邊有人有事，多會忽略這些資訊，覺得不關自己事，很難談得上認知。」

諱疾忌醫手尾長

李醫生慨嘆：「好多人聽到『癌』字就覺得不吉利，不關我事、好想避開，如果能讓公眾減少恐懼，多認識乳癌，提高警覺性，及早發現的話，可能動了手術，便可以完結事件，甚至輔助治療也不用做。」

一般而言，乳癌常見種類有原位乳管癌、侵襲性乳管癌、侵襲性乳葉癌等，另外亦有三陰性乳癌，或是侵略性高、擴散速度快的HER2型乳癌等。李醫生說：「有些病人一早知道胸部有硬塊，但不去看醫生，有時候是害怕，有時間是想逃避。」她無奈指出，不少人有種怕見醫生的傾向，即使發覺胸部有異樣，也會自我安慰，認為不會好彩「中獎」。又或是香港人的生活太忙碌，根本很少留意身體的變化，病發了也不知。

乳癌患者年輕化

事實上，若是原位癌，即癌細胞沒有入侵到旁邊的組織，不會出現轉移癌，患者甚至有機會不用進行輔助治療便能醫好，存活率亦較高。李醫生表示：「乳癌治療日新月異，即使患上乳癌亦不需要過於擔心。現時很多針對不同基因變異的藥物，不單只治療效果顯著，副作用也相對地少。另外，醫療科技發展亦帶來更精準的檢測技術，可以協助乳癌病人盡早確診，盡快開展治療。」

坊間不時宣傳患上乳癌的高風險因素，如初經來得早（12歲前）、遲停經（55歲後）、未曾生育小朋友、家族有乳癌患者等，令人提高警覺。李醫生指即使沒有高風險因素，不代表可以掉以輕心，就如有患者並無家族病歷史，平日常做運動，亦生養小朋友並餵母乳，但也確診乳癌。事實上近年病人有年輕化趨勢，二、三十歲都有可能患上乳癌。

上肢運動紓緩副作用

乳癌的傳統治療包含乳房全部或部分切除與腋窩淋巴的清除，而腋窩淋巴清除會導致淋巴水腫，進而引起患者上肢水腫疼痛、活動受限等情況，李醫生指患者適當地進行上肢運動，可有效紓緩淋巴水腫等治療副作用，龍舟運動便是其一。

坊間很多癌症病人組織不時會推出適合病人參與的健體活動，就如癌症資訊網慈善基金（CICF）便是為癌症病人提供服務的機構之一，在今年10月的國際乳癌關注月期間，將籌辦在觀塘海濱長廊舉行「乳龍共舞」慈善龍舟賽，以喚醒各界在疫情下不忘對乳癌的關注，同時讓更多乳癌病人透過運動走出癌病的陰霾，更可藉此紓緩治療帶來的不適。

 

作者：劉妙賢

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：上肢運動 紓緩乳癌治療副作用（收費文章）】

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