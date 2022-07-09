【職埸科技】南韓推VR培訓 設模擬工作環境 助殘疾人士就業

隨着虛擬實境（VR）技術發展成熟，其應用範疇不再局限於娛樂體驗、商業應用，更延伸至殘疾人士的職業培訓。早前，南韓電子通信研究院（ETRI）宣布，正式推出專為殘疾人士而設的VR就業培訓計劃，其於全國30所特殊學校和公共機構中提供相關培訓。

據韓媒《ET News》報道，由政府資助的非牟利科研機構ETRI日前宣布，正式推出「客製VR培訓技術」，並與該國殘疾人士職業中介公司Korea Employment Agency for Persons with Disabilities合作，以生活實驗室的方式，在殘疾人士訓練中心試辦VR就業培訓，提高相關受訓者的專業技術與工作能力。

設模擬工作環境 觸感反饋

該就業培訓計劃會利用人工智能（AI）的自動生成技術，依照特定的工作主題，生成相關的培訓內容，再配以VR形式，讓受訓者可以體驗模擬的工作環境。相關的訓練更可分階段、難易度，以及對工作熟練度來進行，並由專家從旁協助。以咖啡師培訓主題為例，相關訓練除會模擬製作咖啡的過程外，還增設觸感反饋技術。當受訓者與虛擬物體碰撞時，系統會透過控制器傳遞相應的震動，提高真實感。

據悉，該培訓已在首爾南部、大田、忠清南道的3個殘疾人士培訓中心，以及全國27個特殊教育學校實施。自2021年起，有份參與大田殘疾人士培訓中心的17名受訓者中，已有14名受訓者在接受相關就業培訓後，成功就業。

責任編輯：劉子瑜

（節錄）



【原文：南韓推VR培訓 助殘疾人士就業（收費文章）】

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