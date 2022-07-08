吉利汽車購「魅族」所為何事？揭示產業新常態

中國的智能手機市場一直都是由小米 （01810） 、華為、vivo及oppo佔去大部分市場，當然當中蘋果iPhone也在五強之內。對其他本地品牌來說，在面對龐大的競爭對手下，根本難有反勝之可能。

魅族「撈過界」冀覓出路？

而一直在內地手機玩家佔有特別地位的魅族，在經歷了阿里巴巴集團戰略投資後仍然未有起色下，在本周初正式宣佈易手予吉利汽車 （00175） 老闆李書福，期望透過跨業界的整合，為魅族手機殺出一條血路。

魅族手機在香港可能沒太多人認識，但其實該品牌曾經在手機玩家風行一時，主要原因是創辦人黃章經常與玩家在網上交流手機的功能及玩機心得，令魅族手機在早期曾一度與小米短兵相接。

汽車聯乘智能手機成大勢

魅族每年手機的銷量亦曾高達2,000多萬部。但由於手機設計過於激進，加上內部就公司發展方向有不同看法，結果當小米已嚐過全球第一的滋味時，魅族卻越做越縮，每年賣出手機不過千萬部，更被車企收購，相信日後魅族品牌會消失於市場。

事實上，在5G世代萬物開始互聯的情況下，汽車與智能手機產業搭上關係也不會太令人意外。蘋果一早把自家的生態系統伸延至汽車車箱內，而且也一直盛傳要自行研發一輛電動車。

至於魅族的老對手小米也早已宣佈斥資百億元人民幣進軍汽車市場。今次吉利以車廠身份來反攻智能手機行業，也應該是看中了手機與汽車之間的互聯互通的關係。

營商新常態 自建「生態圈」保競爭

透過智能手機作為連接萬物的媒介和鑰匙，吉利的智能汽車的車主便可連繫，形成自己的生態鏈，實現數據共享，無疑有助於車企為用戶提供更好的產品和服務，提升用戶體驗與黏性，強化企業創新動能和競爭力，當中的重點便是從用戶及車主所得的數據。

未來經濟是數據經濟，用家的任何行為均有數據留底，而這些大數據久而久之便能夠推測用家的行為以及提供更個人化的服務。這樣吉利便可以進行更多的商業合作，建立自家的生態圈，以香港人來說就是「肥水不流別人田」了。

大家且期待日後買吉利或富豪汽車時會否送免費手機了。

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