【好去處】日本過江龍The Matcha Tokyo分店登陸荃灣文青熱點　首設茶道工作坊同堂食座位

荃灣南豐紗廠近年成為文青熱點，吸引不少人來打卡。最近來自日本的人氣日本抹茶店The Matcha Tokyo在這裏開分店，除了有皇牌的抹茶飲品及甜品外，還有多款全新輕食，更首度開辦日本茶道工作坊和增設堂食座位，讓大家加深認識日本的飲食文化。



新推出輕食

新店還新推出一系列輕食，最吸睛首推夢幻雲朵蛋（Egg in the Cloud），以Croffle配上不同的食材，包括三文魚、牛油果、雞肉及沙律等，伴以綠茶飲品及咖啡就最合適。至於皇牌之一的Croffle甜品，新店便增加了不少口味，包括率先在荃灣店發售的Matcha Mochi Croffle（$42），Croffle內夾有軟糯的抹茶麻糬，甜品控一定感滿足。



首設茶道工作坊

荃灣新店更首次舉辦茶道工作坊，由茶師面授日本茶道，讓食客親身體驗茶道文化，完成工作坊後可獲贈證書。工作坊逢周五、六及日於早上11時舉行，時間約30分鐘，每位為$98，名額有限，建議先致電預約。

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The Matcha Tokyo

地址：荃灣南豐紗廠地下G01號舖

電話：2699 2038

營業時間：周一至五8am - 6pm，周六、日及公眾假期9am - 8pm

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：日本過江龍The Matcha Tokyo 荃灣開分店首設堂食+特色輕食（收費文章）】

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