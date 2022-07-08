【消費優惠】蘇寧《年中感謝祭》多款電器低至49折　指定信用卡享高達940元優惠

踏入2022年的下半年，不少商店都推出優惠折扣吸引客戶。蘇寧將於7月8日至7月21日推出一連14日的《年中感謝祭》優惠。各款人氣電子產品及家庭電器以優惠價發售，門店優惠低至49折，網店限量激抵優惠低至6折。而於蘇寧門店以消費券消費指定金額，即送限量精美禮品乙份。

蘇寧門店一系列精選電子產品及大小家電優惠低至49折，iPhone 13 Pro 1TB建議零售價為12,699元，而蘇寧價則為12,299元；German Pool品牌等離子空氣淨化風扇建議零售價為1,680元，而蘇寧價為1,280元。除此之外，蘇寧網店的優惠共分為5個日期，每期有3件產品推出，開搶時間為每期首日上午10時，詳情可瀏覽網址。

於門店以消費券消費指定金額 送限量精美禮品

另外，於蘇寧門店以八達通、AlipayHK或WeChat Pay HK支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿2000元即享50元優惠。而在門店以消費券購物滿指定金額即送限量精美禮品乙份。由即日起至2022年8月31日，憑DBS信用卡於香港蘇寧分店或網店簽賬即可享高達940元優惠，使用Flexi Shopping可享高達150元一次性手續費或利息回贈，更可參加現金回贈大抽獎。

蘇寧門店優惠

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蘇寧網店優惠

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責任編輯：區祖飛

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