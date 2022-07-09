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【消費優惠】灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐　歎盡矜貴美食

精明消費 15:00 2022/07/09

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最近灣景國際灣景廳便推出「鮑魚．黑毛豬」自助晚餐（成人$548起、長者$508起、小童$468起），以黑毛豬及鮑魚製作多款菜式，款式豐富。

菜式中驚現一系列惹味菜式，包括香烤黑毛豬頸肉泰式沙律及日式鮑魚昆布沙律、啖啖肉的香脆黑毛豬腩肉卷、中式風味濃厚的花雕鮑魚雲耳炆雞、積具港味特色的鬼馬咕嚕黑毛豬肉等。

另外，自助餐也有其他美食，包括冰鎮海鮮如麵包蟹、新西蘭生蠔、鮮蜆、藍青口及東風螺等會輪流供應。刺身則有三文魚、八爪魚、鯛魚、北海道帶子等多達8種款式供應。

其他菜式還有香煎鴨肝及羊扒、蜜糖芥末燒煙豬柳、香草烤羊髀、燒美國西冷牛扒、北京片皮鴨、香辣巴東雞、香烤豬柳伴青胡椒汁、紅酒燴牛尾及泰式紅咖喱炒青口等。

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「鮑魚．黑毛豬」自助晚餐
地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓灣景廳
供應時間：每晚6:30pm - 9:30pm
電話：3909 9088 / WhatsApp 5721 2553

 

作者：招美寶  責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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