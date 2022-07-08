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【虛擬銀行】WeLab Bank推智能理財顧問服務　入場費低至100元兼享高達500元起步禮遇

個人增值 12:30 2022/07/08

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隨著香港經濟的多元化和市場的需求，虛擬銀行服務不斷擴大。WeLab Bank（匯立銀行）宣布推出智能理財顧問服務GoWealth，為客戶提供全新的投資理財體驗，成為亞洲主要市場內首間獨立於傳統銀行集團而又推出智能理財顧問服務的全數碼銀行。

WeLab Bank指，GoWealth於過去兩個月的測試期間表現理想，錄得逾6.5萬人次搶先體驗制訂理財目標的流程。而GoWealth結合金融科技的力量和全球領先資產管理公司之一安聯投資（AllianzGI）的專業投資知識，為客戶的理財目標「智動」導航，以一站式的顧問服務貫穿整個投資體驗，由理財策劃、投資組合建議、基金買賣以至持續追蹤理財目標進度。

另外，在風險管理方面，GoWealth會定期更新「目標成功率」， 有助客戶更容易理解投資所涉及的風險。系統會追蹤客戶的目標進度，萬一遇上市場波動影響進度，會「智動」提示客戶，調整佈署，助客戶持續向著目標進發。 

首3萬港元投資金額　可享認購費全額回贈
客戶只需在WeLab Bank app上進入GoWealth主頁面，即可以低至100港元，啟動個人化的投資計劃。為慶祝GoWealth正式投入服務，所有新客戶只須成功認購GoWealth投資組合，即享高達500港元起步資金，而客戶首3萬港元投資金額可享認購費全額回贈，最高更可獲回贈多達2.3萬港元。

    點擊圖片放大

有關GoWealth的服務詳情及迎新優惠，請瀏覽WeLab Bank官方網站。

責任編輯：區祖飛

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