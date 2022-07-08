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【理財常識】經濟衰退期 要急儲錢？ 一文話你知人生不同時期需要幾多現金儲蓄

個人增值 12:45 2022/07/08

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隨着經濟衰退的威脅迫在眉睫，很多理財專家都建議市民要做好準備，包括預留更多的現金作未雨綢繆。事實上，根據 Bankrate 的一項調查，現時逾一半美國人擔心他們的緊急儲蓄，高於2020年的44%。他們的擔憂亦是合理的，未來經濟不明朗、股市波動、通脹飆升、地緣政治衝突及供應鏈短缺等都大大削弱美國人對經濟的信心。故此儲蓄更多的應急錢「有備無患」亦是應該的。專家涵蓋不同人生階段—包括單收入和雙收入家庭、小企業主和退休人士應該留出多少生活費用。

根據財務顧問的說法，這是您在不同階段需要多少現金儲蓄。

雙收入家庭：最少 3 個月的後備生活費

對於雙收入家庭的典型建議是要有三到六個月的生活費，這個原因是即使其中一個收入者失去工作，還有其他收入來源可以支持家庭的開支。故此我們可以看到有雙收入家庭，他們的後備生活費會較一般的情況為少。


單收入家庭 ：儲蓄 6 個月或以上生活費用

對於單收入家庭而言，最好擁有更高的現金儲備，以提供「更多選擇」，並且在裁員時可以增加靈活性。因為經濟衰退通常伴隨着高失業率，若單入收家庭經濟支柱失業，在經濟不景時，他找到新工作的機會亦較低，故此不少財務顧問會建議將 12 到 24 個月的開支以現金形式保留。又或者如果你失去工作或你想離開現有工作，你亦可以自由地作出選擇，因為你有足夠的經濟基礎去支持你的日常開支。


企業家：預留1年的營運開支

由於經濟不確定性增加，建議企業家和小企業主嘗試預留一年的業務支出。預留一年的開支，即使在疫情期間亦可以避免需要結業，而經濟衰退期一般而言亦持續一段時間，企業要捱過不景時，最理想是預留一年的營運開支，包括租金、人工、日常開支等。

退休人員：以現金形式儲備 1至3 年的生活費用

隨着通貨膨脹的飆升及儲蓄賬戶的相對較低的利息，對於退休人士而言，持有大量現金是一件很困難的事，因為他們手上的現金價值一直下跌。不過亦不建議他們走入股票市場，專家建議保持一到三年的生活費用隨時可用。手頭有足夠的現金可以限制在市場低迷時出售資產的需要，因為若沒有足夠現金，而要賣出資產，這一失誤或會更快耗盡其退休餘額。


「擁有足夠的現金緩衝是讓你的錢持續到退休的關鍵因素」

事實上，儲蓄多少錢是一個「非常情緒化」的話題，理財專家表示，要儲多少錢亦是很彈性的。不過現時很多人都感到「非常擔心市場情況」，故此促使他們大大增加個人的儲蓄。


責任編輯：陳玉蓮

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欄名 : 理財學堂

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