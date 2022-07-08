【推動初創】初創應向科技企業「借力」 善用平台資源

香港的初創公司向來具備獨特的商業概念和創新的技術，擁有巨大的增長潛力。然而，初創的成功更多取決於創辦人能否尋求各方的力量提升其產品或服務的質素，特別是具備技術背景和客戶網絡的科技企業。

懂得向大型科技企業「借力」的初創，更容易突破技術樽頸，亦更易獲得市場的青睞，逐步邁進成為獨角獸。初創選擇與科技企業合作，尤如在創業路上找到一位可靠的合作伙伴，其企業資源、合作夥伴網絡將成為初創發展的舞台。

初創企業更需要技術支援和市場網絡

近年來香港社會特別是科技界，近年來對扶持本地初創可謂不遺餘力，各種資金、土地和設施支援措施絡繹不絕。然而，初創企業於發展過程中最需要的反而是技術支援及市場網絡。Microsoft 香港多年來協助超過2000間香港初創企業。我們的調查發現，初創企業最渴望進入可提供發展機遇和推動創新的數碼生態系統，在發展進程中協助他們掃除技術障礙並打入更廣闊的市場。

初創創辦人選擇加入平台時，應從長遠發展夥伴的角度考慮，從三方面評估平台能提供的創新及發展機遇。

1. 平台的技術支援

從我們的經驗，大部份創新建基於科技企業的技術平台。正如大部份企業每天運用Microsoft Windows 以及Office 365 辦公，初創企業的創新可建基於公有雲，作為背後的基礎系統。Microsoft Azure以安全性、主動合規性及私隱權為基石，其開放原始碼技術可讓初創提供隨時隨地開發合適的工具及架構。

我們最近推出「Microsoft for Startups Founders Hub」（Founders Hub）支援計劃，為香港初創提供免費的資源。初創企業可獲得Azure點數、使用Microsoft的產品如Microsoft 365、Teams、Power Platform，以及GitHub 企業版的應用。參與計劃的初創企業亦可透過Microsoft網絡加入全球輔導計劃，獲得Microsoft技術專家及時的支援和諮詢，突破具體技術難點。

金融科技初創AlgoBot是我們Founder Hub的成員，在Azure儲存大量數據並進行成交明細資料數據（Tick by tick data）分析。他們借助Azure的AI、運算能力和網絡安全技術，支撐他們的交易演算法。另一初創、研發物聯網水質監測方案舜達科技（Sensestek Solutions Limited）運用Azure 的數據分析能力，提升其香港大閘蟹養殖場的存活率，而目前已高出於著名大閘蟹產地陽澄湖。

2. 平台的「平台效應」

一個優秀的初創平台應是一個開放的生態系統，讓初創、企業和科技企業互惠互利。提供平台的科技企業，其客戶、夥伴應有機會成為初創的客戶或夥伴，方為健康的生態系統。

Microsoft香港與科技園公司、數碼港、大學或大型企業的創業計劃通力合作，互通有無，共同為加入各個計劃的初創互相轉介合適的資源、機會、人脈。彼此的創業計劃共同構建一個更大的生態系統，成為「平台的平台」，加強各平台的「平台效應」。

Founders Hub計劃更是初創企業加入Microsoft合作夥伴網絡的起點。初創公司可受益於市場進入（Go-to-Market）及聯合銷售（Co-Sell）合作關係。Microsoft將為合資格的初創公司進行推廣，提升其品牌知名度，或透過Microsoft的專責經理，擴大初創公司與不同企業的聯繫及其業務領域。這種協作安排，讓Microsoft《財富》500大企業客戶有機會成為初創的客戶，對初創而言是極大的商機。例如，海洋垃圾機械人初創Clearbot借助Microsoft的技術和網絡，成功贏取信和集團等大型企業和路政署等政府部門的合約，為香港的海洋環保事業貢獻一分力。

3. 海外市場的網絡

發展成熟的初創可因應其產品的性質，進軍合適的海外市場，包括粵港澳大灣區、亞洲以至全球市場。科技企業的全球網絡這時大派用場，成為初創開拓全球業務的網絡。

監管科技初創Know Your Customer 自成立始將數據庫置於Azure，從而能夠運用Microsoft在全球50多個的數據中心，在滿足數據主權、私隱等監管要求下，向倫敦、香港、新加坡及上海等全球18個市場提供解決方案。另一方面，憑藉與Microsoft 香港的合作關係，他們現有客戶名單已橫跨銀行、金融科技、支付、房地產、企業服務及法律等11個行業。

初創和科技企業互惠互利

對科技企業而言，協助初創企業發展，應是一項互惠互利的合作。初創企業運用科技企業的平台推出創新項目、拓展業務的同時，科技企業得以吸引更多初創加入平台，強化科技企業在技術平台和商業生態系統的地位。與初創的合作能強化Microsoft香港作為創新平台的角色，讓我們得以協助香港社會成就更多。

本地初創的成功亦有助強化香港作為國際創新及科技中心的地位，全面提升香港競爭力。成功與否，這有賴初創企業的創新精神，以及商界和科技企業的共同努力。Microsoft香港將繼續與初創和持份者合作，共同為香港初創企業發展掃除障礙，為本地商業甚至國際市場注入動力。

【作者簡介】謝佳文為Microsoft香港全球夥伴解決方案總監，負責帶領團隊制定及管理銷售渠道策略，支援龐大的夥伴網絡，為客戶提供不同的解決方案，以滿足他們在數碼轉型中的各種需求。

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