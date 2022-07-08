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【MPF】債券回報未必理想 駿隆︰宜轉保守基金

強積金 11:18 2022/07/08

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上半年強積金創下歷來最差的開局，打工仔應如何部署？駿隆表示，在加息周期下，投資者宜轉移資產至保守基金。

Gain Miles 駿隆執行董事王玉麟今日表示，在美國加息週 期，投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想。較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守 基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作長線退休投資。

他又指，預期未來一年市場較波動，投資者應謹慎投資。預期市場 升跌受著美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭票穩定性以及中國疫情發展等數大因素影響。投資市場短期波伏較大，若果過度轉換基金更會蒙受損失，建 議投資者為強積金安排長線退休投資的部署。

據駿隆的資料，6月份強積金回報下跌2.4%，從 2022 年初至 6 月，強積金每人平均蝕 32,242 港元。

早前，積金評級的報告指出，今年上半年MPF創下歷來最差開局。詳見此文

而積金評級的數據亦顯示，上半年表現取佳的強積金基金，是一隻100%資產放存款的「保守基金」。詳見此文

 

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加息 股票 基金 債券 退休 強積金

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