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小學生學理財 投委會「才德兼備理財學校計劃」 將擴至40小學

個人增值 11:06 2022/07/08

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投資者及理財教育委員會（投委會）與香港中文大學教育學院大學與學校夥伴協作中心推出「才德兼備理財學校計劃」（計劃），結合理財與品德教育，全面支援小學生培養正確的理財觀念及習慣。計劃至今共有26間小學參與，約兩萬名學生受惠。投資會今日表示，計劃於2023-24學年將擴展至40間小學。

計劃參考投委會《香港理財能力架構》內有關小學階段學童應具備的理財技能、態度、動機和行為，並結合「精明、自制、誠信、勤奮及責任」五項品德，透過校本支援、跨校專業交流、促進家校協作及以全校參與的模式，協助學校在學科及非學科層面，發展校本理財課程，全面提升小學生的理財能力和品德。

投資會表示，計劃的評估結果令人鼓舞。約73%參與計劃的受訪教師表示，有信心把理財教育結合學科; 80%則有信心把理財教育結合非學科活動。評估亦顯示參與計劃的學生當中，整體有15%或以上在金錢管理不同範疇的態度和行為有所改善，而在非參與學校的學生對照組別中，則沒有看到相關表現。例如消費態度未如理想的初小學生之中，有24%在參與計劃後表現有所進步。學校及學生的正面回應，為擴展及深化計劃奠下基礎。

 

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