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【消費優惠】Pizza-BOX網上訂購滿$220送香焗雞上髀三件 集齊東海堂Cake Little3個電子印花可獲蛋糕一個

精明消費 07:30 2022/07/11

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza-BOX：網上訂購滿220元送香焗雞上髀三件

即日起至7月14日，於 Pizza-BOX 網上訂購外送服務或外賣自取滿220元，及於優惠卡輸入優惠碼： ck0708，即送香焗雞上髀三件。

2. 東海堂：Cake Little電子印花卡

即日起至8月24日，購買現售或訂購任何東海堂 Cake Little系列蛋糕一個，即可獲電子印花 1 個（東海堂 /Eatizen App）。集齊3個印花即可獲得北海道牛乳‧芝士Cake Little 或 朝日牛乳卷一個。

3.  TASTE x FRESH：本週激減

TASTE x FRESH今個星期送上本週激減，精選4款家居產品、飲品大激減，，由即日起至7月14日到淘大商場或綠楊新邨TASTE x FRESH店舖於TASTE收銀處結帳即可享用優惠！

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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