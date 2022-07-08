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高波幅/槓桿產品 吸引但風險極大 「刀仔鋸大樹」你話work 唔work？

博客 11:32 2022/07/08

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很多人為了賺快錢、賺大錢，每日打算炒細價股或期指等產品賺$2,000，以為每月便有$40,000收入，好過打工/做生意，很吸引。所以選擇不同的高波幅/高槓桿的產品來炒賣，以為本小利大，「刀仔鋸大樹」，但結果往往不像預期，損失居多。

高風險的投資工具，包括細價股及有槓桿的產品，例如期貨，期權，外匯，黃金，商品等，不適合大部分的投資者，特別是長者或依賴退休金生活的人。

早前有報導指投資者（內地投資者）因為投資倫敦金損失二億元，當中有欺詐成分。朋友問如果不授權第三者，自己投資細價股，槓桿投資產品，例如倫敦金，倫敦銀，槓桿外匯，商品期貨，股票衍生產品等（期貨，期權，窩輪，牛熊證，高息票據等），究竟有甚麼風險要注意？

簡短講細價股的吸引之處，主要是銀碼細（一般每股數港元以下），一萬元也可以「賭」，加上股價波幅夠大，每天上落2、3成或更多，令一般散戶覺得「好好炒，每天炒幾轉」。但有時股價會被操控或其他因素，股價跌90%以上，即使連續贏幾次但最終會被清袋，所以投資者要非常小心。

這次主要剖析槓桿產品，因為投資者一般不太明白，筆者以實例講出產品的利和弊，讓讀者自己判斷是否合適。

大部分具槓桿特性的產品放賠率一般達10倍或以上， 例如投資者付出按金$10,000，如果產品的放倍率是10倍，便可以買一張/一首價值10萬元的合約。如果放倍率20倍便可以買20萬元的合約，如此類推。

槓桿是雙面刃

以倫敦金為例，假設現價做1800美元一安士，一張合約（100安士）計，價值18萬美元（即約140萬港元）。由於槓桿可以達到20倍，投資者只需以最低按金7萬港元，便可以買入（看升倫敦金價）或賣出（看跌）一張倫敦金合約。

如果投資做對，倫敦金上升5%，投資者便賺100%；相反，做錯方向的投資者便虧損蝕全部本金。

投資者買入一張合約，付出按金7萬港元。當倫敦金上升5%，便會賺$70,000（180,000×5%×7.8）， 相對資金的回報率達100%（$70,000/$70,000），這就是槓桿吸引之處，相反亦然。

與另一個沒有做槓桿的投資者比較，他們實買實賣，有7萬港元就用7萬港元投資，在同樣情況之下只能賺到$3,500（70,000x5%）， 相對資金的回報率僅5%（$3,500/$70,000），相反亦然。

這就是槓桿的作用， 是雙面刃，如果做對方向，好處是回報快及大很多。但很多人只看這個好處而被吸引，但卻忽略背後非常大的風險。

按：投資賺、蝕是應該以百分比計算，不是以銀碼計算。因為以百分比計算回報，自然會明白要有50%的回報，就必須選擇高風險的產品； 相反若只想要5%的回報，只需要投資一些較低風險的產品，避免亂投機。

 

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撰文 : 李錦博士

欄名 : 親子理財

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