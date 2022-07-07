【品味投資】保利十周年拍賣7月10日舉行　97年回歸限量版AP腕錶成焦點　最高估價55萬元

今年為保利香港拍賣踏入十周年，將於7月9至14日舉行保利香港十周年拍賣會，並首次進駐香港會議展覽中心，當中囊括一系列珠寶及名貴鐘錶、手袋及潮玩和珍茗佳釀等的拍品。其中，在名錶拍賣中最受矚目的為一隻愛彼（Audemars Piguet）限量版「皇家橡樹離岸系列」腕錶，估價為25萬至55萬港元。

名錶以稀有性為主 增加收藏價值

保利香港拍賣珠寶及尚品部主管施思指，Rolex名錶在市場上的確受歡迎，不過愛彼（Audemars Piguet）及百達翡麗（Patek Philippe）亦是常見的名錶品牌，而是次拍賣焦點之一的愛彼限量版「皇家橡樹離岸系列」玫瑰金腕錶，除具紀念意義外，亦有收藏價值。它於1997年為紀念香港回歸限量發行，全球限量只有19隻，不鏽鋼款式則有97隻，合起來便組成「1997」，同時在腕錶的12時位置帶有罕見的漢字星期和月份顯示，錶盤外圈設日期顯示，底蓋更刻有中文「愛彼錶」字樣。估價為25萬至55萬港元。

另外，她亦提到保利在名錶拍賣上會搜尋一些大眾品牌，但稀有性高的名錶，增加收藏價值。而是次拍賣中，亦有在市場上非常罕見的百達翡麗「Nautilus」，型號5711／112P鑲有紅寶石的腕錶款式。這一款腕錶以鉑金材質及圓八角形錶殼製成，整個錶圈跟時標鑲有44顆超過4克拉方型切割紅寶石。現時估價顯示為待詢。

■更多保利名錶拍賣焦點拍品■

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

想知更多名品趨勢，留意品味投資懶人包！

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經