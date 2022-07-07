【ETF】本港首隻覆蓋滬深港三地高息股ETF　股息率逾8厘

富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF （03190） 將於明天（8日）上市，上市價為每股10元，每手買賣單位為200個單位，即入場費約2,000元。此ETF採取被動式投資管理，追蹤恒生滬深港（特選企業）高股息率指數的表現，而此指數會在其母指數—恒生滬港深（特選企業）300指數當中選出30隻成分股。

富邦基金管理（香港）董事總監吳方俊在網上發布會上表示，雖然ETF採取被動型管理，但所追蹤的指數會將過去12個月股價下跌超過50%，及過去12個月股價表現在合資格候選股票中排名最差10%的證券從指數候選名單中剔除，所以相信指數的選股機制已能將大部分高息股陷阱排除。追蹤指數截至6月底止的股息率高達8.48%。

另外，ETF上市後預期每季派息（分別在3月、6月、9月及12月），換言之上市後首次息將於9月發放。

富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF為香港首隻覆蓋滬深港三地高息股的ETF。成分股之中佔比最大的3隻股份分別為中國石油化工股份 （00386） 、中國神華 （01088） 及格力電器（深：000651），比重分別為6%、4.23%及4.19%。在行業分布中，金融類股份佔比最大，達46%；其次是能源及電訊類股份，佔比分別為17及12%。吳方俊亦有透露，成分股在滬深港三地的股票分布中，港股佔比最大，達到約8成。

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責任編輯：鄭樂怡

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